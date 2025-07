Enfin des nouvelles de Jean-Philippe Wauthier

Jeudi soir, Jean-Sébastien Girard s'entretenait avec Jean-Philippe Wauthier, avant que celui-ci reprenne son siège à Bonsoir bonsoir.

Rappelons que l'animateur avait quitté ses différents postes à la télé et à la radio au printemps en raison d'un épuisement professionnel.

« Ça va mieux, pour vrai », dit-il d'abord à son suppléant. « Ça fait trois mois que je ne fais rien. »

Avait-il vu venir l'épuisement ou s'il a frappé un mur du jour au lendemain? « Je pense qu'on a tous un élastique qu'on étire. On ne sait pas c'est quoi la tension maximale de cet élastique-là, [...] puis on joue avec jusqu'à ce que ça pète. Tu ne peux pas savoir nécessairement quand est-ce qu'il va péter. Tu jongles avec bien des balles qui sont tes niveaux de stress. Là, je suis bien dans mes métaphores, mais ça m'a aidé à comprendre aussi. »

Lorsque Jean-Sébastien lui demande si cet épisode l'aura amené à changer son rapport au travail, il répond ceci : « Trois mois, c'est rien. C'est pas beaucoup dans le sens où, au début, je pensais que trois semaines, ça allait être la fin du monde, puis je me rends compte que trois mois, c'est un clin d'œil.T'as pas le temps en trois mois de revoir ta vie. [...] C'est impossible d'avoir des réponses en si peu de temps. »

S'est-il ennuyé de son métier? « Non, je me suis pas ennuyé. Je me suis ennuyé, de loin, de plein de gens, puis du métier, de loin, mais pas… j'ai pas ouvert la télé. »

Comme le précisait Jean-Sébastien, lorsqu'on pratique un métier plus conventionnel, le retour au travail se fera de manière plus progressive, dans le cas de Jean-Philippe, c'est un retour sans compromis. Se sent-il prêt à revenir en ondes lundi prochain? « Il n'y a pas de lumière verte qui allume. [...] J'ai aucune idée. Cela dit, je suis très content de revenir. Puis en même temps, c'est plein de gens qui se réunissent pour toi et qui font : " Le 7 juillet, t'en penses quoi? " Peut-être. Peut-être. »

Nous lui souhaitons un superbe retour à son poste dès lundi et souhaitons que ces trois mois, qui ont passé en un éclair, lui auront permis de reprendre suffisamment de force pour terminer l'été en beauté devant les caméras de Radio-Canada.