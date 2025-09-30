Encore des conflits en vue chez les filles à OD Chypre

Les cinq nouvelles filles rencontreront leurs nouvelles colocs ce mardi soir et des conflits sont à prévoir.

Dans la bande-annonce partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir Clara dire : « Il a full été honnête », en parlant - on s'imagine - de Sébastien qu'elle a choisi de sauver. Béatrice se cache le visage pour rire.

Le joueur de hockey n'a évidemment pas mentionné à Clara qu'il avait eu des rapprochements au-delà du french avec sa « connexion ». Est-ce qu'elle se désintéressera de lui lorsqu'elle l'apprendra? À suivre.

On peut aussi entendre Cindy mentionner à ses amies devant le miroir qu'elle est « f*cking inquiète ». Il faut dire que nous n'avons pas beaucoup vu sa relation avec Jeremy : est-elle solide? On s'imagine que non si on ne nous l'a pas présentée, mais comme les fans le disent allègrement sur les réseaux sociaux : « c’est toujours Béa et Béa et encore Béa qu'on voit à l’écran, le Béa show. Je l’aime bien mais j’aimerais aussi savoir comment les autres évoluent. »

Julie-Pier apparaît également dans la courte bande-annonce de ce mardi. Au confessionnal, elle dit : « Si ça fait des cliques, ça fera des cliques. » Visiblement, ce ne sera pas l'amour fou dans la maison des filles.

Voyez la vidéo ci-dessous.

