Les fans d'OD Chypre ont-ils un nouvel ennemi?

Ce dimanche, à OD Chypre, Béatrice et Sébastien sont revenus de leur voyage en Autriche avec des étoiles dans les yeux.

En plus de s'être embrassés dans un contexte idyllique, les deux candidats ont eu des rapprochements sous la couette. Béa a rapidement rapporté l'information à ses amies alors que Sébastien s'est abstenu des détails les plus croustillants avec ses boys.

Lors de leur escapade au pays de Sisi, les tourtereaux se sont fait donner la mission de mettre un garçon en danger. Sébastien a demandé à Béatrice de choisir entre lui et son autre coup de coeur, Maxime. Se voyant acculée au pied du mur, l'étudiante en sexologie a préféré celui qui se tenait devant elle au doux Maxime, qui a charmé tout le Québec avec son air timide et son sourire angélique.

Quand Béa a raconté son périple autrichien à ses comparses, celles-ci ont été profondément agacées par le comportement du joueur de hockey. Si Arnaud était jusque-là l'ennemi public #1 des téléspectateurs québécois, il se pourrait bien qu'il se fasse déloger par l'agile coup de patin de Sébastien.

Les filles ont parlé de « décervelage » pour expliquer la façon dont Sébastien leur parlait. Sur les réseaux sociaux, Naomi y va d'un mot plus commun : « gaslighting ».

Parions que, dans les prochains jours, les fans d'OD seront très vocaux quant au comportement sournois du grand blond.

À la fin de l'émission, Sébastien osait dire que le fait que Béatrice se soit ouverte aux filles quant à ses rapprochements pourrait lui nuire. Et si c'était l'inverse... Et si Sébastien était en danger en raison de son manque d'honnêteté?

C'est à suivre, mais, chose certaine, il ne manque pas de rebondissements cette année à Occupation Double!