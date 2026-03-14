En direct de l'univers : Les téléspectateurs font une suggestion à la production

Ce samedi était diffusée la traditionnelle fête de la francophonie à En direct de l'univers. Pour une 9e année consécutive, France Beaudoin immergeait donc les téléspectateurs dans une ambiance festive et donc les rythmes de la langue de Molière étaient célébrés.

En ce sens, bon nombre de moments forts auront fait la joie des fans de l'émission, qui n'ont guère pu cacher leur extase sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, une suggestion adressée à la production et provenant du public nous semble tout à fait digne de mention. « Je prendrais facilement 90 minutes de cette émission qui nous met dans l’ambiance d’un samedi soir! » peut-on lire sur la page Facebook de l'émission.

Il est vrai qu'à l'instar du spécial de fin d'année, cet épisode annuel, qui est devenu une véritable tradition, pourrait très bien bénéficier d'un format allongé de 30 minutes. Avec trois invités assis sur le fauteuil pivotant et toute une communauté à célébrer, on ne peut que s'imaginer la tonne de contenu que la production doit écarter en vue d'une diffusion à la télé. Et puis, comme on aime tout particulièrement les thématiques spéciales, pourquoi ne pas allonger le plaisir et ainsi profiter d'un univers franco plus imposant et faisant la part belle au talent bien de chez nous.

Effectivement, à chaque épisode d'En direct de l'univers, les téléspectateurs quémandent un ratio de chansons francophones plus élevé. On peut dire que ces derniers ont été servis ce dimanche, alors que l'édition de la soirée était 100% en français.

En outre, l'un des numéros phares de la soirée aura été quand deux des invités de l'épisode, Daniel Lavoie et Véronic DiCaire, se sont levés pour entonner en duo « Jours de plaine ». Leurs deux voix se sont conjuguées avec brio sur ce classique de Daniel, qui figuraient dans le questionnaire de plusieurs membres du public.

Découvrez une photo en bas de cet article.

« C'est toujours touchant en tant que francophone de se sentir valorisé quand on vit a l'ouest du Québec. Un grand merci pour cette belle soirée. »

« Daniel Lavoie, lui je l’aime d’amour depuis mon adolescence. Toujours aussi beau, cette voix magnifique, ça m’a fait pleuré de le voir chanter ce soir. Merci. »

« Veronic Dicaire est tellement une chanteuse exceptionnelle. »

La production de l'émission prendra-t-elle en considération cette requête répétée du public? On croise les doigts!

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.