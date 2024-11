En direct de l'univers : La danse à l'honneur avec Mel Charlot

C'est exactement ce qui nous attendait lors de cet épisode d' En direct de l'univers , où les mouvements et coups de bassin se sont conjugués aux voix des invités, se frayant un chemin jusque dans nos salons. Plus que jamais, la danse a occupé une place prépondérante dans l'émission, plus qu'à l'accoutumée. On a adoré!

Parmi les belles surprises de la soirée, citons Mitsou, qui est débarquée sur la scène avec son intemporel « Le ya ya », elle qui fut précédée par une prestation endiablée de la chorégraphe Kim Gingras et de sa troupe de danse, dans un décor tout droit inspirée de l'univers du film Men in Black, un long-métrage figurant parmi les classiques de Mel. On doit avouer que nous avons également été impressionnés par la version rock de « Dur dur d'être un bébé », dont les paroles s'entrecroisaient avec celles de « Seven Nation Army ». Un bonbon pour les yeux et les oreilles.

En référence à l'émission de danse Révolution, où Mel Charlot y figure, on peut dire que l'épisode de ce soir a été ponctué de plusieurs moments magiques, d'instants Révolution que nous ne sommes pas prêts d'oublier! Comment passer sous silence l'incomparable présence scénique, sur « I'm Really Hot », des danseuses ayant accompagné Mel, 20 ans plus tôt, à un championnat de hip hop? Ou encore, Darris et Willis, deux frères et soeurs recrues du domaine de la danse et venus de Paris pour surprendre l'invitée de la soirée, sur « Tous les mêmes » de Stromae?

Quand la musique est célébrée sous toutes ses coutures, ça donne lieu à une heure des plus festives, où chaque segment semble injecté d'une joie de vivre sans équivoque. Mel, que ton univers est merveilleux! On aurait bien envie d'y plonger pendant plusieurs heures encore et danser au rythme de ces sublimes sonorités.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.