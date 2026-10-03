En direct de l'univers : Ce moment d'une grande émotion chavire les téléspectateurs

Après une édition mémorable d'En direct de l'univers la semaine dernière, France Beaudoin était de retour ce samedi avec un nouvel épisode, cette fois axé sur les chansons ayant bercé la vie de Patrick Norman.

À 80 ans, Patrick a su accumuler un bagage musical d'exception, conjugué à ses propres chansons. Sa plus connue demeure assurément « Quand on est en amour », qui agit tel un véritable hymne d'amour pour l'humanité... littéralement. Pour ainsi dire, la chanson est connue un peu partout dans la francophonie mondiale et une multitude de pays, dont le Rwanda.

Près de 10 ans après la sortie de la chanson, dans les années 90, la communauté rwandaise était en plein génocide. Patrick s'y était rendu et y avait fait la rencontre d'un certain Jean-Pierre. Les deux hommes s'étaient liés d'amitié et d'amour; Patrick lui ayant promis d'être son papa. Les années ont passé et Jean-Pierre est toujours resté dans la vie de Patrick et de son actuelle conjointe Nathalie. Elle-même a voulu en faire son papa.

Après que Louis-Jean Cormier ait débarqué sur la scène sur les airs de « La guitare de Jérémie ». Puis, le rideau s'est levé sur la choeur de la communauté rwandaise de Montréal, qui entonnait « Quand on est en amour ». Très joli, le moment a rapidement pris une toute autre intensité quand Jean-Pierre Sagahutu est arrivé derrière Patrick Norman et l'a véritablement surpris. Les deux hommes se sont longuement enlacés, alors que les larmes coulaient sur leurs joues et les nôtres. Le segment a chaviré le coeur du public, qui s'est exprimé en grand nombre sur les réseaux sociaux :

« Omg que d'émotions je suis venue les larmes aux yeux ouf que c'était la plus belle surprise pour lui. »

« En regardant En direct de l'univers, on pense toujours que France va nous emmener au top, qu'il n'y aura rien de plus beau d'émission en émission mais non... encore ce soir, c'est rempli d'émotion et un Patrick Normand adorable. »

« Ça été un moment Kleenex pour moi! »

Assurément, il n'y a qu'En direct de l'univers pour nous faire connaître de tels moments, où le temps s'arrête. Voyez une photo en bas de cet article.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.