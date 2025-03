Emmanuelle porteuse de la bactérie dans STAT : les fans imaginent des théories... audacieuses

Jeudi, nous apprenions qu'Emmanuelle (Suzanne Clément) était la porteuse de la fameuse bactérie qui résiste aux antibiotiques et qui donne tant de maux de tête au personnel de Saint-Vincent.

Mais où a-t-elle attrapé la bactérie Klebsiella? Évidemment, on peut toujours compter sur les téléspectateurs pour réfléchir à la question et soumettre leurs théories sur les réseaux sociaux.

D'abord, les fans de la série pensent que c'est Tristan (Steve Gagnon), que l'urgentologue a embrassé après la mort de Philippe et Delphine, qui l'aurait contaminée. D'autres vont même jusqu'à penser que c'est Steve (Marc Beaupré) qui l'aurait donnée à son ami qui lui l'aurait transmise à Manu. Tiré par les cheveux? On verra bien.

Autre théorie audacieuse : certains fans s'imaginent que c'est Alexandre (Patrick Goyette), le père de Jacob (Lou-Pascal Tremblay), qui, grâce à ses contacts d'agent secret, aurait contaminé volontairement Emmanuelle afin de nuire à sa pratique et venger son fils. Celle-là, on y croit plus ou moins...

Des téléspectateurs ont aussi indiqué qu'une intrigue semblable était survenue dans la série américaine Grey's Anatomy et la source de la bactérie était une quantité de gants de moins bonne qualité achetés pour diminuer les coûts. Le DSP Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) aurait-il pu avoir une pratique semblable? Notons que ce dernier est aussi accusé par plusieurs internautes comme personne qui aurait infecté Manu.

Précisons que les téléspectateurs ont tous été surpris par ce revirement bien ficelé de Marie-Andrée Labbé. Les gens croyaient davantage qu'Éric (Stéphane Rousseau) était le membre du personnel responsable de la contamination.

Bien que certains le croient, ce serait assez surprenant que cette intrigue soit directement liée avec la finale de la saison, comme il reste encore 20 épisodes avant la conclusion.