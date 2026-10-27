Éléonore Lagacé réagit après l'annonce des finalistes de l'Eurovision

Ce n'était pas un secret pour personne : la chanteuse Éléonore Lagacé espérait de tout coeur être finaliste pour représenter le Canada à l'Eurovision.
Malheureusement, elle n'a pas été sélectionnée. Découvrez les cinq chanceux ici.
Celle-ci a fait une publication touchante suite à l'annonce de l'identité des finalistes :
« Le jour où j'ai appris que je ne faisais pas partie des finalistes pour la course de l'Eurovision, j'ai été surprise, puis déçue.
Tout le monde y croyait tellement autour de moi : ami.es et famille bien sûr, mais aussi collègues, gens du milieu artistique et grand public.
On venait m'en parler dans la rue : "Éléonore, as-tu entendu à la radio ce matin? On parlait de toi, ils ont fait un sondage et c'est ton nom qui est ressorti le plus pour l'Eurovision!"
Même Radio-Canada m'a poussée pour que je m'inscrive : "On recherche exactement le profil d'une fille comme toi, s'il-te-plaît inscrit-toi" m'avait-on lancé lors de la rentrée RC.
Au moment où j'écris ces lignes, je suis absolument en paix avec tout ça. Vois ce que cette expérience m'a fait réaliser :
- La "pensée magique" et la visualisation ne fonctionnent pas toujours.
- Dans le milieu artistique, notre sort dépend souvent d'autres personnes que nous-mêmes.
- Pas tout fonctionne toujours comme on l'a imaginé, et c'est correct
- Ce qui m'a le plus touchée est le fait que les gens croient sincèrement en moi.
- J'ai de beaux projets qui m'attendent cet hiver et je suis privilégiée de pouvoir travailler ici, chez nous.
Bonne chance à tous les concurrents finalistes, j'ai vraiment hâte de suivre ça c'est excitant!!
Merci à tous ceux qui m'ont donné une chance dans la vie et qui continuent de le faire. J'aime tellement ce que je fais. »
En accompagnement des images, elle écrit aussi ceci : « Je ne tiens rien pour acquis et je vais continuer à perfectionner mon art, m'instruire et m'essayer. You win some you lose some! Merci TELLEMENT à tous ceux qui ont cru en moi! Vous m'avez donné des ailes et pendant un instant j'y ai cru aussi ✨🙏 »