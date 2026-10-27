Éléonore Lagacé réagit après l'annonce des finalistes de l'Eurovision

Ce n'était pas un secret pour personne : la chanteuse Éléonore Lagacé espérait de tout coeur être finaliste pour représenter le Canada à l'Eurovision.

Malheureusement, elle n'a pas été sélectionnée. Découvrez les cinq chanceux ici.

Celle-ci a fait une publication touchante suite à l'annonce de l'identité des finalistes :

« Le jour où j'ai appris que je ne faisais pas partie des finalistes pour la course de l'Eurovision, j'ai été surprise, puis déçue.

Tout le monde y croyait tellement autour de moi : ami.es et famille bien sûr, mais aussi collègues, gens du milieu artistique et grand public.

On venait m'en parler dans la rue : "Éléonore, as-tu entendu à la radio ce matin? On parlait de toi, ils ont fait un sondage et c'est ton nom qui est ressorti le plus pour l'Eurovision!"

Même Radio-Canada m'a poussée pour que je m'inscrive : "On recherche exactement le profil d'une fille comme toi, s'il-te-plaît inscrit-toi" m'avait-on lancé lors de la rentrée RC.

Au moment où j'écris ces lignes, je suis absolument en paix avec tout ça. Vois ce que cette expérience m'a fait réaliser :

La "pensée magique" et la visualisation ne fonctionnent pas toujours.

Dans le milieu artistique, notre sort dépend souvent d'autres personnes que nous-mêmes.

Pas tout fonctionne toujours comme on l'a imaginé, et c'est correct

Ce qui m'a le plus touchée est le fait que les gens croient sincèrement en moi.

J'ai de beaux projets qui m'attendent cet hiver et je suis privilégiée de pouvoir travailler ici, chez nous.

Bonne chance à tous les concurrents finalistes, j'ai vraiment hâte de suivre ça c'est excitant!!

Merci à tous ceux qui m'ont donné une chance dans la vie et qui continuent de le faire. J'aime tellement ce que je fais. »

En accompagnement des images, elle écrit aussi ceci : « Je ne tiens rien pour acquis et je vais continuer à perfectionner mon art, m'instruire et m'essayer. You win some you lose some! Merci TELLEMENT à tous ceux qui ont cru en moi! Vous m'avez donné des ailes et pendant un instant j'y ai cru aussi ✨🙏 »