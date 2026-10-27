Ce sont eux les cinq finalistes pour représenter le Canada à L'Eurovision

C'est ce mardi, à Toronto, qu'avait lieu le dévoilement des finalistes en lice pour représenter le Canada au Concours Eurovision de la chanson 2027. C'est une première pour le Canada de participer à cette compétition d'envergure mondiale, qui se déroulera en mai prochain en Bulgarie. Pour l'occasion, Radio-Canada et CBC avaient organisé une impressionnante présentation, diffusée partout à travers le monde, aujourd'hui à 15 h. L'esprit était à la fête.

Ainsi, nous avons fait la rencontre de ces cinq talentueux artistes qui souhaitent représenter le Canada dans la plus grande compétition musicale au monde, des artistes que vous connaissez très bien, qui ont été choisis au terme d'un processus de sélection très rigoureux, avec un jury composé de cinq professionnels réputés de l’industrie musicale canadienne et des vice-présidents principaux de CBC/Radio-Canada, qui se sont réunis à Toronto le 8 octobre dernier. Ces cinq artistes ont été choisis parmi 325 candidatures, mais un seul parmi eux représentera le pays pour sa première participation au Concours Eurovision de la chanson.

C'est à Chéli Castonguay-Sauvé qu'on avait confié l'honneur de présenter, dans les deux langues, les cinq finalistes qui ne vous seront pas inconnus.

Le premier à monter sur scène était nul autre que William Cloutier, artiste québécois qui brille chez nous comme en Europe depuis plusieurs années. « C'est complètement fou », s'est exclamé le chanteur en arrivant sur la scène scintillante. Souhaitant pousser son art à un autre niveau, William a indiqué « Je suis un showman, je veux créer un numéro plus grand que nature. Je veux apporter toute la francophonie et le Québec sur scène avec moi », avant de conclure ainsi : « Ça me rendrait complètement heureux de vivre ça avec vous! »

Le deuxième visage connu est celui d'une Acadienne qui a remporté La voix en 2020, soit Josiane, qui était très émue de monter sur cette scène. « C'est un rêve depuis que je suis toute petite. C'est le plus grand rêve que je réalise aujourd'hui », a-t-elle indiqué, l'émotion dans la voix, avant d'ajouter « La musique c'est tellement fort pour moi, je veux aider les gens, mais c'est à travers la musique que je veux le faire. »

Aussi très connu des Québécois, le troisième finaliste est tombé en amour avec le Québec il y a quelques années, après une participation toute étoile au Festival d'été de Québec. Depuis, il visite nos scènes régulièrement et il a même appris le français pour pouvoir converser facilement avec ses adeptes au Québec. Il s'agit bien sûr de Talk, originaire d'Ottawa, qui a déjà toute la flamboyance et la prestance nécessaires pour participer à l'Eurovision.

Également finaliste, Rêve, chanteuse originaire de Montréal, souhaite infuser son originalité et sa passion pour l'eurodance dans la compétition : « Je suis une fan d'Eurovision depuis 10 ans. C'est tellement un honneur et un moment excitant pour moi! [...] Je veux repousser les limites de tout ce qui a été vu sur la scène de l'Eurovision », indiquait-elle lorsqu'elle est montée sur scène.

Enfin, de Vancouver en Colombie-Britannique, Tyler Shaw espère pouvoir représenter le Canada à l'international. L'artiste qu'on a pu voir sur toutes les scènes du Québec, du Canada et même aux États-Unis était particulièrement fébrile : « Je serais extrêmement fier de porter le badge canadien sur ma poitrine. »

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