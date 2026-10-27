Ce sont eux les cinq finalistes pour représenter le Canada à L'Eurovision

C'est ce mardi, à Toronto, qu'avait lieu le dévoilement des finalistes en lice pour représenter le Canada au Concours Eurovision de la chanson 2027. C'est une première pour le Canada de participer à cette compétition d'envergure mondiale, qui se déroulera en mai prochain en Bulgarie. Pour l'occasion, Radio-Canada et CBC avaient organisé une impressionnante présentation, diffusée partout à travers le monde, aujourd'hui à 15 h. L'esprit était à la fête.
Ainsi, nous avons fait la rencontre de ces cinq talentueux artistes qui souhaitent représenter le Canada dans la plus grande compétition musicale au monde, des artistes que vous connaissez très bien, qui ont été choisis au terme d'un processus de sélection très rigoureux, avec un jury composé de cinq professionnels réputés de l’industrie musicale canadienne et des vice-présidents principaux de CBC/Radio-Canada, qui se sont réunis à Toronto le 8 octobre dernier. Ces cinq artistes ont été choisis parmi 325 candidatures, mais un seul parmi eux représentera le pays pour sa première participation au Concours Eurovision de la chanson.
C'est à Chéli Castonguay-Sauvé qu'on avait confié l'honneur de présenter, dans les deux langues, les cinq finalistes qui ne vous seront pas inconnus.
Le premier à monter sur scène était nul autre que William Cloutier, artiste québécois qui brille chez nous comme en Europe depuis plusieurs années. « C'est complètement fou », s'est exclamé le chanteur en arrivant sur la scène scintillante. Souhaitant pousser son art à un autre niveau, William a indiqué « Je suis un showman, je veux créer un numéro plus grand que nature. Je veux apporter toute la francophonie et le Québec sur scène avec moi », avant de conclure ainsi : « Ça me rendrait complètement heureux de vivre ça avec vous! »
Le deuxième visage connu est celui d'une Acadienne qui a remporté La voix en 2020, soit Josiane, qui était très émue de monter sur cette scène. « C'est un rêve depuis que je suis toute petite. C'est le plus grand rêve que je réalise aujourd'hui », a-t-elle indiqué, l'émotion dans la voix, avant d'ajouter « La musique c'est tellement fort pour moi, je veux aider les gens, mais c'est à travers la musique que je veux le faire. »
Aussi très connu des Québécois, le troisième finaliste est tombé en amour avec le Québec il y a quelques années, après une participation toute étoile au Festival d'été de Québec. Depuis, il visite nos scènes régulièrement et il a même appris le français pour pouvoir converser facilement avec ses adeptes au Québec. Il s'agit bien sûr de Talk, originaire d'Ottawa, qui a déjà toute la flamboyance et la prestance nécessaires pour participer à l'Eurovision.
Également finaliste, Rêve, chanteuse originaire de Montréal, souhaite infuser son originalité et sa passion pour l'eurodance dans la compétition : « Je suis une fan d'Eurovision depuis 10 ans. C'est tellement un honneur et un moment excitant pour moi! [...] Je veux repousser les limites de tout ce qui a été vu sur la scène de l'Eurovision », indiquait-elle lorsqu'elle est montée sur scène.
Enfin, de Vancouver en Colombie-Britannique, Tyler Shaw espère pouvoir représenter le Canada à l'international. L'artiste qu'on a pu voir sur toutes les scènes du Québec, du Canada et même aux États-Unis était particulièrement fébrile : « Je serais extrêmement fier de porter le badge canadien sur ma poitrine. »
Le texte se poursuit sous l'image.
Et c'est maintenant au tour du public de choisir le représentant du Canada!
Rendez-vous dès aujourd’hui sur la plateforme de vote radio-canada.ca/eurovision afin de visionner des prestations des finalistes et exprimer votre choix. Chaque personne au pays peut accorder jusqu’à dix votes à son artiste coup de cœur tout au long de la période de votation, qui prend fin le JEUDI 5 NOVEMBRE 2026 À 23 h 59 (heure du Pacifique).
« La vice-présidente principale de Radio-Canada, Dany Meloul, s'est exprimée ainsi lors du dévoilement des finalistes : « Chaque année, des millions de personnes, en particulier des jeunes, suivent le Concours Eurovision de la chanson sur les plateformes numériques, en plus de la finale qui est diffusée en direct dans douze pays. Il s'agit d'une vitrine extraordinaire pour faire connaître et rayonner le talent musical unique qui distingue le Canada. »
« Nous sommes très fiers de l’intérêt considérable que les artistes canadiens ont porté au Concours Eurovision de la chanson. Les cinq finalistes retenus se différencient par leurs styles et possèdent un talent exceptionnel. Quel que soit leur choix, les Canadiennes et les Canadiens savent qu’ils seront représentés par une voix qui se démarque », a ajouté Doug Smith, vice-président principal de CBC.
Dimanche prochain, soit le 1er novembre, le public pourra écouter des performances de ces artistes, lors d'une émission spéciale diffusée à16 h sur ICI Musique ou à 19 h sur ICI première. Vous pourrez aussi voir l'enregistrement vidéo sur ICI ARTV le 3 novembre à 20 h ou le 4 novembre à 23 h sur ICI Télé. Les cinq finalistes visiteront également le plateau de Tout le monde en parle ce dimanche.
Êtes-vous aussi excités que nous à l'idée de voir le Canada si bien représenté dans cette compétition musicale mondiale? La prochaine étape sera à ne pas manquer, alors que l'artiste représentant le Canada, sélectionné au terme d'un vote du public canadien, sera annoncé. Surveillez Showbizz.net pour suivre toutes les étapes de ce grandiose événement musical.