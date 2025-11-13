Dur retour à la réalité pour Sebastien d'OD Chypre

Béatrice et Sébastien sont revenus dans la réalité depuis quelques jours maintenant, mais ils ne se sont pas adressés aux médias comme l'ont fait les autres participants, du moins pas pour l'instant.

Sébastien a tout de même pris la parole sur ses réseaux sociaux, dans une vidéo que vous pouvez voir au bas de l'article.

« Quelle expérience crazy! Honnêtement, j'ai adoré. Mais j'ai dû prendre 48 heures avant de poster quoi que ce soit sur les réseaux parce qu'il fallait que je digère un peu cette première vague-là après-OD. Je dois vous avouer, c'était rough. »

C'était rough de voir le montage des épisodes et de voir comment ça a été diffusé à la télé parce qu'il manque tellement de contexte, il manque tellement d'explications que je peux comprendre par moments la réaction des gens.

« Mais sachez que je suis pas mal plus gentil, en vrai, que j'étais dans les émissions », ajoute-t-il. « J'ai hâte au Vendredi OD, j'ai hâte au podcast tout ça pour pouvoir expliquer un peu comment j'ai vécu mon expérience. Puis, j'ai hâte que moi pis Béa, on vous parle un peu plus de notre couple. Donc c'est ça, je suis revenu. Écrivez-moi, posez-moi vos questions, ça me fera plaisir de répondre. »

On peut effectivement s'imaginer que le choc a été grand en voyant les épisodes puisque, comme nous le disaient Catherine et Cédrik la semaine dernière, dans les maisons d'OD, tout le monde croyait que Béa et Seb était le couple chouchou des téléspectateurs.

« Dans notre tête, c'était Seb et Béa les forts dans la maison. On pensait que tout le monde les aimait dans la maison, donc le public allait également les aimer. On a eu vraiment une surprise en ayant notre téléphone et en lisant les commentaires sur les réseaux sociaux », nous disait-elle.

On souhaite à Seb et Béa que la vague ne soit pas trop violente et qu'elle amène aussi dans son sillage beaucoup d'amour!