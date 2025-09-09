Dumas : On répond à une question des fans après la diffusion du premier épisode de la saison

Lundi soir était présenté le premier épisode de la nouvelle saison de Dumas.

Suite à la diffusion, bien des téléspectateurs perspicaces ont remarqué que l'équipe d'Intelco avait changé d'espace de travail.

Le bureau de Jean Dumas (Gildor Roy) est beaucoup plus vaste, mais certains employés, comme Sophie (Marie-Lyne Joncas), sont passés d'un bureau fermé à un cubicule.

Dans la série, il n'est jamais question de ce déménagement subit. Pourtant, effectivement, le lieu de tournage n'est plus le même qu'avant.

La production nous confirme qu'il s'agit d'un choix et non d’une indisponibilité des locaux précédents.

Donc, rassurez-vous, vous n'êtes pas fous, les bureaux ne sont effectivement plus les mêmes!

Rappelons qu'à la fin de l'épisode de lundi, la fille de Jean Dumas, Charlie (Lili Francke Robitaille), se réveillait de son coma.