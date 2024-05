Dès l'automne prochain, nous aurons droit à tout un cadeau, soit une nouvelle série annuelle de la part de Luc Dionne qui, pour l'occasion, renoue avec le comédien Gildor Roy. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur la série Dumas ici.

Au sein de la distribution, on retrouve le talentueux comédien Vincent Leclerc, le mémorable interprète de Séraphin dans Les pays d'en haut, qui trouve un nouveau rôle d'importance depuis IXE-13. Croisé lors de la première tapis rouge du spectacle Kurios du Cirque du soleil, le sympathique comédien a bien voulu nous parler de sa première semaine de tournage sur ce gros projet.

« Bien honnêtement, je me cherche », lance d'emblée le comédien, tout sourire. « Dans les textes de Luc Dionne, les enquêteurs, les policiers, on est beaucoup dans l'intrigue. Les personnages, il faut vraiment les construire. Chaque nouveau projet en fait, il faut le faire. Moi, c'est un rythme auquel je suis moins habitué, parce que dans les 10 dernières années, j'ai fait principalement de la télésérie. 24 fois 1h, on tourne un peu plus vite. Honnêtement, si je voulais résumer, je me cherche encore. »

Il nous parle un peu de son personnage : « Je fais un peu le bras droit de Gildor. On est tous des enquêteurs privés dans une grosse firme. C'est un personnage un peu mystérieux, taciturne, un peu cérébral. »

J'essaie volontairement de pousser dans des directions où je ne suis jamais allée.

« C'est un bonheur de retrouver Stéphan Beaudoin, le réalisateur, avec qui j'avais fait Alerte Amber, un gars qui est tout en détail, tout en minutie, tout en délicatesse. C'est vraiment un orfèvre, c'est très rassurant de l'avoir là! »

Rappelons que Dumas (voyez la fiche de la série ici) mettra en vedette le personnage de Jean Dumas (Gildor Roy) qui a démarré sa petite entreprise il y a 30 ans : Intelco. Au fil des années, les enquêtes mineures cédèrent la place à des affaires bien plus complexes : vol de propriété intellectuelle, espionnage industriel, détournement de fonds, blanchiment d'argent… Pour mener à bien ces missions, Dumas s'est entouré d'une équipe d'enquêteurs chevronnés, issus des forces de l'ordre. Ceux-ci acceptent des mandats clairement définis par des contrats rigoureux, conformément à la loi. L’entreprise familiale est ainsi devenue l’une des firmes d’enquête les plus importantes au pays.

Cependant, Jean Dumas est confronté à un sérieux problème : sa famille. Son ex-femme s'ingère dans ses affaires, son propre fils, employé chez Intelco, menace de rejoindre son principal concurrent, et sa fille, disparue depuis deux ans, réapparaît avec son lot de problèmes personnels. Dumas tente par tous les moyens de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle. Il comprendra aussi rapidement qu'il a plus d'ennemis qu'il ne l'avait imaginé…

La distribution se composera également de Jason Roy-Léveillé, Isabel Richer, Marie-Lyne Joncas, David Bélizaire, Jade Charbonneau, Lili Francke-Robitaille et Catherine-Anne Toupin auxquels s'ajouteront plusieurs autres comédiens dans des rôles secondaires.

Dumas, la nouvelle série de Luc Dionne à découvrir dès l’automne sur ICI TÉLÉ. Avez-vous aussi hâte que nous?

Voyez nos photos du dévoilement ci-dessous.