La nouvelle saison d'Alertes a été lancée avec une autre enquête pour l'escouade Cerbère, celle de la disparition d'une jeune fille, adepte des concours de beauté Mini-Miss.

Plusieurs suspects se sont présentés dans la ligne de mire des policiers, mais rien n'a été très concluant jusqu'à présent.

À la fin de l'épisode de lundi, on a pu apercevoir le voisin de la grand-mère de la fillette (joué par Paul Ahmarani) enterrer - ce qui semble être - le corps d'un enfant à côté de son cabanon, dans sa cour arrière.

L'évidence serait d'affirmer qu'il est coupable et que la dépouille qu'il inhume est celle de la petite Alice, mais les téléspectateurs en ont vu d'autres...

Sur les réseaux sociaux, ils y vont de plusieurs hypothèses intéressantes qui portent à réflexion.

« Il ne faut pas oublier qu'il y avait une bicyclette accotée sur le poteau... je pense que c’est une autre victime... »

« J'ai vu des 'previews' d'Alertes qui parlaient d'un tueur en série, peut-être que ce sera lui le tueur en série? »

« Je crois qu’il a enterré le chien perdu... celui qu’on voit sur les affiches 🙂 Ça ne peut pas être lui le coupable, c’est trop gros »

« Il a peut-être tué le gars aux cheveux longs qui était dans le parc, celui qu'Alice allait voir? »

« En tout cas, il a l'air d'avoir un sérieux penchant pour les cheveux... Est-ce qu'il se fabrique des perruques avec?!?! »

Rappelons que l'identification donnée par l'amie d'Alice, sur celui qu'elle croit être le père de sa copine, avait les cheveux longs.

On doit dire que la quatrième saison d'Alertes a débuté sur les chapeaux de roues. Si l'escouade Cerbère est occupée par une alerte Amber, la brigade antigang, elle, s'intéresse à des actes de vandalisme sur des bornes de recharge pour véhicule électrique.

Cette série devient de plus en plus captivante au fil des saisons, une chose qui se produit rarement en télé. C'est généralement l'inverse auquel on assiste...

Mentionnons qu'au cours de cette saison, il sera aussi question d'un meurtre commis en direct, dans une émission de téléréalité.

Découvrez ici qui seront les acteurs qu'on pourra voir au générique de la série au courant de cette quatrième saison.