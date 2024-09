Différence d'âge à OD : Stéphany était-elle désavantagée?

Stéphany a dû quitter l'aventure OD Mexique suite à l'élimination de dimanche dernier.

Celle-ci se dit déçue par la stratégie employée par les garçons, alors que Raphaël a décidé de considérer Catherine L. comme son « Top 1 », plutôt que Melek. « Je ne pensais pas non plus que Félix appréciait autant Melek », indique-t-elle. On se rappellera que Stéphany revenait tout juste d'une activité de parachute avec Félix, pour qui elle avait un attachement.

Son intérêt pour Carl était aussi toujours présent, même si ce dernier n'avait d'yeux que pour Maude.

Stéphany nous révèle qu'elle était la seule du groupe à avoir deviné la twist des maisons mixtes. « Lorsque nous étions dans le Airbnb avec les filles, avant le tapis rouge, je leur disais que nous serions avec des garçons dans la même maison, ce qu'elles ne croyaient pas possible. »

À 31 ans, la spécialiste en cybersécurité de Montréal était la plus âgée du groupe, garçons et filles confondus. Elle nous dit que sa différence d'âge avec les autres candidates et candidats ne lui a pas nui nécessairement dans son aventure, mais que son bagage plus grand que celui de ses comparses paraissait dans certaines situations ou certains échanges.

Il y avait quand même dix ans qui séparaient le plus jeune (Jimmy) et la plus âgée (Stéphany). Pour une certaine tranche d'âge, dix ans de différence n'est pas un écart si marqué, mais entre 21 et 31 ans, il y a un fossé immense. Heureusement, la plupart des garçons avaient plus de 27 ans et donc, peu d'écart avec Stéphany, qui n'a pas été étonnée de découvrir qu'elle était la plus âgée de la cohorte 2024 d'Occupation Double (incluant les six nouveaux qui feront leur entrée prochainement dans les maisons).

Cette dernière précise tout de même avoir eu ses discussions les plus profondes avec Mamadou et Maude, qui avaient respectivement 23 et 24 ans.

On doit dire que la maturité de Stéphany transparaissait à l'écran et les téléspectateurs l'ont vue et appréciée d'emblée. Elle était la candidate préférée de bien des fans de l'émission, qui ont été tous très déçus de la voir quitter l'aventure si tôt. Une fois qu'elle a retrouvé son téléphone, Stéphany a pu constater tout l'amour du public envers elle. « Ç'a été tellement réconfortant et agréable », dit-elle.

