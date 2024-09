Shaïna parle des difficultés de son expérience OD

Shaïna a quitté l'aventure OD Mexique en plein milieu de la deuxième semaine, lors d'une élimination surprise.

Celle-ci n'a malheureusement pas eu le temps de connaître les garçons de l'autre maison.

« On ne va pas se mentir, on avait juste Aleksa pour six filles parce qu'au début de l'aventure, Michaël était obnubilé par Anna. Il nous avait toutes friendzoned. On n'avait pas beaucoup de choix. Il nous restait Aleksa parce que Mamadou était parti dans l'autre maison.

On essayait toutes de se donner notre chance et en même temps de ne pas trop se piler sur les pieds parce que c'est fou, mais on a eu de grosses connexions entre filles. On s'est rapprochées assez vite. Personne ne voulait blesser personne.

C'était un peu difficile d'aller cruiser alors que tu sais que, par exemple, Kristina avait plus d'intérêt envers Aleksa que moi. C'était un peu plus difficile pour moi d'y aller, mais quand même, j'aurais voulu me voir un peu dans l'action, dans la séduction. Mais je comprends aussi qu'il y avait des connexions un peu plus réelles qui se formaient. C'est ça qu'on a voulu mettre de l'avant. »

Shaïna indique avoir eu sa chance d'échanger avec le populaire entrepreneur de 6 pieds 8. « On a eu quelques conversations autour du comptoir de la cuisine. Seul à seul, on a eu de petites conversations. Il y a eu de petits moments où il y a eu un petit doigt sur le chest, etc., mais tous ces petits moments-là n'ont pas été montrés. Je n'ai pas eu le temps de montrer ma vraie personnalité. On n'a pas eu le temps de découvrir vraiment qui est Shaïna. »

Parmi les garçons envers qui elle avait un certain intérêt dans l'autre maison, Shaïna nomme Bilal et Mamadou.

La jeune femme de 27 ans, diplômée en courtage immobilier, dit avoir été étonnée des liens qu'elle a bâtis avec ses colocataires féminines. « Je ne suis pas quelqu'un qui connecte facilement. J'ai un cercle très fermé en amitié. Donc, c'est quelque chose qui m'a quand même surpris. Moi, en regardant OD dans le passé, je ne comprenais pas pourquoi les gens pleuraient quand il y avait quelqu'un qui partait. J'étais comme : "c'est tellement vite pour avoir une grosse connexion avec une personne". Mais en faisant OD, j'ai vraiment remarqué que, oui, c'est un jeu qui est intense. C'est une atmosphère pleine d'adrénaline. Puis, c'est facile de connecter vite avec les gens et de se faire des amitiés assez rapidement. »

La téléréalité OD Mexique est diffusée du lundi au vendredi et le dimanche à 18 h 30.