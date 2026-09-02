Deux épisodes spéciaux de Noël pour cette populaire série

Parmi les belles annonces faites dans le cadre du lancement de la programmation 2026-2027 de TVA et illico+, on retrouve une belle surprise, qui sera livrée aux téléspectateurs tel un cadeau sous le sapin.

En effet, Duo productions et Attraction ont décidé de décliner la série Dernière seconde en une édition spécial de Noël, intitulée Dernière seconde : Requiem de minuit. Ainsi, on retrouvera le personnage de Catherine Chabot, la sergente et technicienne en explosifs de la police nationale Véronique Valiquette, tandis qu'elle devra désamorcer un nouveau plan machiavélique, dans un contexte des fêtes.

Plus précisément, à quelques jours de Noël, dans une église, Véronique et Baron (Alexandre Goyette) se retrouvent, avec quatre autres personnes, pris en otages par un ennemi en quête de vengeance. Isolés et sans outils, ils devront faire des efforts hors du commun pour s’en sortir sans y laisser leur peau. Entre cet artificier criminel et la démineuse s’engage un duel mortel de personnalités et de savoir-faire. La tension entre les otages devient rapidement insoutenable : c’est presque chacun pour soi.

Les épisodes sont écrits par François Pagé et réalisés par Frédérik D'Amours. On y retrouvera notamment les comédiens Mélanie Pilon et Victor Andres Trelles Turgeon.

À propos de cette édition spéciale, la comédienne Catherine Chabot nous dit : « On est dans une église où on a été conviés. Un moment donné, deux personnes tentent de sortir et se rendent compte que la porte est barrée. Je regarde et je vois qu'il y a de l'explosif partout autour de la porte. Donc, il va y avoir plusieurs, plusieurs bombes à désamorcer dans cette église-là. »

C'est deux heures, c'est haletant. On est dans un huis clos. On ne sort pas de l'église tant que la dernière bombe n'a pas été désamorcée.

On retrouve le personnage de la comédienne six mois après la finale de la première saison de Dernière seconde. On se souviendra qu'elle avait découvert que les deux criminels qui la menaçaient étaient en fait son fils et son mentor. « On se retrouve six mois après la fin du dernier épisode de la saison. Véronique est vraiment amochée, vraiment. Elle ne veut pas fêter Noël cette année. »

« Elle arrive là-bas, puis c'est ça. Elle n'a pas le choix. Elle n'a rien sur elle. Elle n'a pas ses outils. Elle n'a pas son équipement », poursuit la comédienne, qui explique que son personnage devra désactiver les bombes sans protection et avec ce qui lui tombe sous la main, dans une atmosphère de « Yippee Ki‐Yay ». Ça promet!

Noël se déclinera autant dans l'ambiance, les décors que la musique choisie pour ces deux épisodes thématiques.

Les deux épisodes spéciaux de Dernière seconde : Requiem de minuit seront offerts à compter du jeudi 19 novembre sur illico+.