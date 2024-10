Deux bonnes nouvelles concernant Martin Matte

La semaine dernière, de passage à l'émission des Enfants de la télé consacrée à Patrice Robitaille, Martin Matte a laissé entendre qu'il y aurait une nouvelle saison des Beaux malaises, un « Beaux malaises 3.0 », ce qui a, évidemment, réjoui les téléspectateurs.

Les bonnes nouvelles ne se sont pas arrêtées là. Ce week-end, l'auteur et humoriste a indiqué qu'il avait mis le point final au scénario de sa prochaine série.

« Je viens d’envoyer mon dernier épisode de ma future série pour Amazon Prime à Avard (mon fidèle, efficace, talentueux et rigoureux complice de toujours, mais ça il ne le saura pas parce qu’il n’est pas sur les réseaux). Quand je commence à écrire une série j’ai l’impression que la tâche est si grande, comme s’il fallait que je monte l’Everest! Il m’arrive même de me dire que je n’y arriverai pas🙄. Mais lorsque je finis d’écrire le dernier, je me dis toujours : « Ha ben tabarnak, je l’ai fait!!! » Et je me sens léger et heureux !

Ce nouveau projet est inspiré de la vie du père de Martin, alors que, dans les années 90, il lutte pour conserver ce qu’il a bâti auprès de ses deux fils, dont l'un d'eux voit sa vie altérée par un grave accident de voiture. « Ça sera une comédie dramatique, dans le sens de très dramatique par bout, j’ai rarement puisé si profond en moi pour écrire », écrivait-il sur ses réseaux sociaux.

Martin Matte interprètera son père dans cette nouvelle série, dont le titre et l'ensemble de la distribution seront dévoilés plus tard.

Nous avons très hâte de revoir Martin à la télé!