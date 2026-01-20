Des scènes d'intimité pour Stéphane Rousseau dans STAT

Il y a quelques jours, au micro de Véronique et les Fantastiques, nous apprenions que Stéphane Rousseau avait tourné quelques scènes d'intimité à travers son personnage d'Éric Perron dans STAT.

« J'ai des espions à l'interne qui me disent qu'Éric a peut-être vu Heated Rivalry sur Crave dans le temps des fêtes, et ça se pourrait que ça l'inspire. Maintenant que STAT est à 20h, on peut aller un peu plus loin dans les scènes d'intimité, pis c'est-tu vrai qu'Éric va donner plus dans le sexe que dans la bataille? », lance d'abord l'animatrice Véronique Cloutier.

« Il se bat peut-être un peu moins cette année. Il y a des belles intrigues qui s'en viennent pour mon personnage, beaucoup, beaucoup de fun. Il ne s'est pas mis au hockey, malgré tout », répond Stéphane, évitant visiblement la question.

« Mais il s'est-tu mis... », lance alors, coquine, la Fantastique Virginie Fortin.

« ll se met la langue dans la bouche de quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on dit », réitère Véro. « Pour vrai, tu as fait des scènes d'intimité? »

« Des scènes d'intimité, oui, mais rien comme Heated Rivalry », poursuit le comédien et humoriste.

Précisons que, depuis qu'Éric était retombé dans les bras de son ex-copain Adrien, joué par Maxime de Cotret, nous avons très peu entendu parler de la vie amoureuse et sexuelle du préposé aux bénéficiaires. En début de saison, il a eu un petit flirt avec un exterminateur venu débarrasser Saint-Vincent de ses rats, mais sans plus.

Ce sera certainement intéressant de voir se développer la vie sentimentale d'Éric Perron. Pourquoi pas un peu de légèreté dans les intrigues souvent lourdes et poignantes de cette série chouchou.

La série STAT est diffusée les mardis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

Voyez ici la bande-annonce inquiétante du prochain épisode ici.