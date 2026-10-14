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Des retrouvailles émouvantes dans STAT

Avez-vous versé une petite larme?

STAT
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce mardi, l'équipe de STAT nous réservait une scène particulièrement émouvante, que nous attendions depuis un petit moment déjà.

En effet, alors que l'homme-loup se retrouve depuis quelques semaines à l'hôpital Saint-Vincent, recouvrant peu à peu la mémoire, nous nous surprenions à souhaiter autant que lui des retrouvailles avec sa femme, qu'il n'avait pas revue depuis le début des années 70.

On se souviendra que celui-ci, un militaire de formation, s'est enrôlée dans une expérience top secrète, directement inspirée de ce cas réel. Au moment des faits, il croyait s'engager pour quelques mois. Malheureusement, la réalité fut tout autre.

Ce mardi, nous avons enfin fait la rencontre de Lucille Duranceau et son fils Christian, respectivement interprétés par Christiane Pasquier et Christian Grenier.

D'abord réticente à retrouver son mari, estimant qu'il l'avait abandonnée avec quatre enfants à charge, Lucille s'est finalement laissée emporter en retrouvant celui qu'elle aimait, ce qui a donné un formidable moment de télévision.

Il faut certainement saluer le travail formidable du comédien Guy Thauvette qui, malgré une partition laconique, a réussi à nous faire passer par toute la gamme des émotions dans ce personnage qu'on aime désormais sans détour. Christiane Pasquier lui a offert la meilleure réplique, devant le regard attendri de leur fils et du psychiatre Antoine Diamond (Jean-Philippe Perras).

Dans le même épisode, nous avons fait la rencontre d'un nouveau patient de Saint-Vincent, un populaire romancier interprété par Mickaël Gouin, arrivé avec d'étranges symptômes et des vomissements en continu. De quoi est-il atteint au juste?

Nous avons aussi assisté au retour de « la cannibale », cette ancienne patiente jouée par Joëlle Paré-Beaulieu, réadmise en raison de l’aggravation des symptômes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. On se souviendra que celle-ci avait cuisiné les restes de sa mère décédée, un fameux ragoût qu'elle a aussi servi à son père (François Léveillée) qui a dorénavant la même maladie qu'elle. Va-t-il accepter de revoir sa fille?

STAT se poursuit, les mardis à 20 h, sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

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