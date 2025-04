Des premiers rendez-vous prometteurs dans Cœur de trucker

Après un premier épisode franchement divertissant, et parfois bouleversant, Cœur de trucker se poursuit sur les ondes d'Unis TV ce jeudi, avec un deuxième épisode dans lequel vous aurez la chance de faire plus ample connaissance avec les trois premiers candidats présentés dans l'introduction, en plus de rencontrer le quatrième candidat, Christian, « le camionneur au cœur tendre de Rimouski » comme le décrit P-A Méthot.

Dans cet épisode, l'animateur prendra le temps de rencontrer Christian pour en apprendre davantage sur ses goûts et ses aspirations. Christian aura à lire trois lettres que lui adressent ses prétendantes. Il sera ensuite maître de son destin, puisqu'il devra décider de l'ordre dans lequel il veut les rencontrer. Il faudra toutefois patienter au troisième épisode pour voir ces rencontres.

Imagines-tu ce que je suis en train de te dire là mon gars. Tu as des prétendantes. On dirait un prince à qui on va présenter des princesses. - P-A Méthot

Par ailleurs, nous assisterons à des premiers rendez-vous plutôt intrigants avec les trois autres candidats. Jérémie, qui a révélé son histoire poignante dans le premier épisode, partira sur la route avec Elsa, avec qui il aura des discussions plus profondes, non sans avoir lancé la traditionnelle phrase à sa prétendante : « Faut pas t'accroches mon stainless, sinon ça grafigne ». Le duo semble sur la même longueur d'onde et partage plusieurs intérêts communs. Par contre, Jérémie s'effarouchera d'une phrase lancée par sa prétendante. La chimie va-t-elle naître entre eux?

De son côté, Nathalie aura la chance de rencontrer un premier prétendant, Daniel. Ensemble, ils prendront un verre en discutant de tout et de rien. Sympathique et jovial à souhait, Daniel paraît être un candidat intéressant pour Nathalie, dont le sourire poindra rapidement. Il y a aussi Germain, un second prétendant, qui attend son tour pour rencontrer la camionneuse.

Enfin, Josiane fera la rencontre de Marc. Malgré son amour pour la musique country et le fait qu'il arbore les fameuses bottes de cowboy qu'espérait Josiane, la connexion semble moins évidente entre ces deux-là. Ils partiront tout de même sur la route pour faire connaissance.

Pendant ce temps, on continue de ressentir toute la gentillesse et la bienveillance de P-A Méthot, qui les accompagne admirablement bien dans ce périple qui peut être particulièrement stressant. Avenant, l'animateur utilise souvent son sens de l'humour pour désamorcer les situations plus tendues, avec toute la bonhommie qu'on lui connaît.

Nous avons très hâte de voir la suite, pour découvrir si ces premiers rendez-vous prometteurs seront le présage de jours heureux.

Ne manquez pas la suite de Cœur de trucker ce jeudi sur Unis TV. Les épisodes sont aussi offerts en rattrapage sur TV5Unis.