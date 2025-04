Le premier épisode de Cœur de trucker s’annonce bouleversant

Dans le premier épisode de la troisième saison de Coeur de trucker, qui débute ce jeudi, on fait la rencontre de trois des quatre nouveaux camionneurs célibataires à la recherche de l'amour.

Parmi ceux-ci, on découvre Jérémie, 28 ans, de Saint-Ferdinand, qui expose à P-A Méthot et aux téléspectateurs un pan important de sa vie personnelle et sentimentale. En effet, le jeune homme de 28 ans n'a eu qu'une seule amoureuse dans sa vie et celle-ci est malheureusement décédée dans un tragique accident. Vous pourrez découvrir les circonstances de son décès ce jeudi lors de la diffusion du premier épisode.

Sur son camion bien astiqué figure un autocollant avec le nom de son ex-conjointe, Julie Bergeron. « Je l'ai fait avec un fer à cheval et des pistons parce que nous autres, dans le temps, on avait des chevaux ensemble. On faisait du quatre-roues et on aimait toutes les bebelles à moteur. »

Pour Julie et Jérémie, c'était le coup de foudre.

On était deux TDAH ensemble, ça flyait en calvaire!

Jérémie a été un bon bout de temps célibataire, mais il croit qu'il est maintenant temps pour lui de trouver une nouvelle compagne.

Lors d'une balade en camion, Jérémie confiera aussi à l'animateur bienveillant que son papa est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il n'avait que sept ans.

Mon père a toujours dit à ma mère qu'il [ne voulait pas qu'on soit] camionneurs. Parce que c'était un métier de pauvre et un métier dur. Et on [NDLR : son frère et lui] a fini camionneurs.

Il n'y a pas que son parcours de vie qui le rend attachant, Jérémie possède également un langage et des expressions colorés qui nous font complètement craquer!

Entre autres, lorsqu'il parle de sa femme idéale, il dira : « Si elle avait un beau sourire, des belles jeans, des bottes de cowboy et des cheveux, mettons, un petit peu "endulés". Ça se peut que je devienne p’tit dans mes shorts. » Comment ne pas tomber complètement sous le charme de ce jeune gaillard sympathique?

Ne manquez pas la première de la 3e saison de Coeur de trucker ce jeudi sur Unis TV. Les épisodes seront aussi offerts en rattrapage sur TV5Unis.