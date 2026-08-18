Des looks extravagants pour la première de La maison des vilains

C'est à compter de ce mercredi que vous pourrez découvrir la nouvelle téléréalité de Crave, qui promet de ne pas être ennuyante!

En effet, on a réuni 10 personnalités iconiques de la téléréalité au Québec dans une même résidence, pour la première saison de La maison des vilains qu'anime Maripier Morin.

Ce lundi, la production avait organisé une première tapis rouge, où toutes les candidates et tous les candidats étaient présents, en plus de plusieurs invité.e.s de marque. La bonne humeur était au rendez-vous, tout comme les looks flamboyants!

Kevins-Kyle Lambert était particulièrement chic dans un ensemble signé Maude Sen. À ses côtés, Laurie Doucet a épaté dans un look noir sexy. Meriem Houla était époustouflante dans une tenue théâtrale, tandis que Geneviève Laforce était à couper le souffle dans une longue robe noire révélatrice en dentelle.

Voyez tous les looks dans la galerie ci-dessous.

Réunis sous un même toit, Arnaud Nadeau (OD), Audrey Morissette (Survivor Québec - Les traîtres), Dany Simard (OD), Geneviève Laforce (Les traîtres), Kevins-Kyle Lambert (Loft story- Hors réseau), Laurie Doucet (OD), Meriem Houla (Les traîtres), Priscilla Lanni (Loft story), Rayane Azzoug (Survivor Québec) et Sébastien Tremblay (Loft story) n'ont qu'un seul objectif : survivre aux manigances de leurs adversaires et prouver qu'ils sont le plus redoutable des vilains.

Entre défis aussi absurdes qu'imprévisibles, stratégies calculées et coups bas assumés, les joueurs doivent constamment choisir entre la loyauté et leur propre survie dans le jeu. Chaque semaine, le vainqueur des défis devient le « Super Vilain » et obtient un pouvoir redoutable : placer trois adversaires sur la liste noire. Ces derniers doivent alors s'affronter dans un défi de rédemption complètement loufoque pour tenter de mettre la main sur une immunité. Les deux perdants se retrouvent ensuite au cœur d'un vote sans merci, après lequel l'un d'eux doit quitter l'aventure.

Complots, sabotage, manipulations... Tout est permis dans La maison des vilains dès le mercredi 19 août sur Crave.