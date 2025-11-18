Dans l'émission spéciale de lundi d'Occupation Double Chypre, nous avons vu les trois couples finalistes dans la maison des exclus, un joli chalet quelque part dans l'automne québécois.

Nous avons alors appris que Mathis et Cindy forment le seul couple qui a prononcé les mots magiques.

« Oui, il y a déjà eu des "je t'aime" qui se sont dits », indique Mathis.

« Plusieurs », ajoute alors Cindy en ricanant timidement. « À partir des maisons mixtes, on dirait qu'il m'a tellement vue dans tous mes états, [...] donc, oui, on s'est dit " je t'aime ". »

Arnaud et Lauriane, eux, disent qu'ils y a définitivement des sentiments entre eux, mais ils restent réalistes.

Même chose pour Alexandra et Anthony, qui indiquent qu'ils veulent prendre leur temps avant d'officialiser leur relation.

Comme autre argument pour la solidité de leur couple, Cindy indique : « On a été 48 heures dans une mini chambre d'hôtel. On ne pouvait pas s'enfuir l'un de l'autre. [...] À ce moment-là, tu le vois vraiment si ça passe ou ça casse. Tu le vois si tu as besoin d'air. Les autres couples étaient comme : "nous, on a lu" et nous, on a parlé pendant 48 heures d'affilée. Jamais on a sorti un livre ou un jeu pour se divertir. On faisait juste parler, parler, parler. C'est là qu'on s'est rendu compte que ça passe vraiment. »

La production a aussi demandé aux finalistes où ils pensaient être dans six mois. Cindy prévoyait déjà organiser le party de fête de Mathis, alors que, encore une fois, les deux autres étaient plus évasifs.

Est-ce que le fait que Mathis et Cindy semblent plus avancés dans leur relation et se disent même « je t'aime » sans gêne devant la caméra pourrait convaincre le public de voter pour eux? Disons que, du côté des exclus, les impressions de ce couple ressemblent davantage à ceci.