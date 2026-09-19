Des indices sur le premier invité de la saison à En direct de l'univers

Après une pause des ondes bien méritée, c'est ce soir que France Beaudoin et son équipe reprennent du service! Pour une 19e saison, En direct de l'univers recevra chaque samedi soir une personnalité connue pour célébrer les chansons qui ont bercé sa vie.

Pour le premier épisode de la saison, nous aurons cependant droit à un kidnapping digne de ce nom, alors que la ou le convive de la soirée n'a pas encore été annoncé.e par la production. France a cependant dévoilé une vidéo sur ses réseaux sociaux, où on la voit distiller de précieux indices quant à cet.te invité.e mystère.

Hier soir se tenait Elvis : Expérience symphonique à l'Amphithéâtre Cogeco, un spectacle immersif dans lequel Martin Fontaine personnifie le King du rock n' roll comme seul lui sait le faire. Accompagné de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, l'ensemble revisite les plus grandes oeuvres d'Elvis, dans une ambiance feutrée à faire pâlir de jalousie les moindres fans du défunt chanteur.

France y était pour surprendre son premier invité de la saison. Cette personnalité mystère était assise dans la salle quand l'animatrice est entrée pour lui annoncer la bonne nouvelle. Bien entendu, son identité a été maintenue secrète, mais nous savons qu'il ou elle assistait à un spectacle hier soir...

Dans la vidéo en question, que vous pouvez voir en bas de cet article, on y voit les coulisses de cette grande surprise.

Dans la section des commentaires, plusieurs internautes ont affirmé qu'ils étaient présents au moment de l'apparition de France, mais qu'ils tenaient à garder le secret. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de la fille de Martin, la comédienne Gabrielle Fontaine. D'autres encore, qui étaient sur place, affirment que c'est un homme. Patrice L'Écuyer ou encore Mathieu Dufour sont également cités.

Qui peut bien être cet invité? La réponse ce soir à 19 h sur ICI Télé!