Des ennuis pour l’entreprise de Colombe St-Pierre des Chefs

La cheffe et personnalité médiatique Colombe St-Pierre connaît actuellement certains soucis avec la justice, alors que son entreprise est visée pour un manquement aux normes.

En effet, le TVA Nouvelles nous apprenait cette semaine que la Cantine Côtière, située à Saint-Fabien, que possède Colombe, était visée par une suspension de permis de restaurant pour 25 jours. Cette décision du Tribunal de la Régie des alcools, des courses et des jeux survient alors que l'établissement a toléré la présence de boissons alcoolisées ayant été acquises sans pour autant être en conformité aux permis délivrés.

L'article précise qu'en juillet 2024, des policiers ont fait la découverte, au sous-sol de la cantine, d'un inventaire de vin et de spiritueux dont la plupart provenaient de l'autre établissement de l'entreprise, Chez Saint-Pierre, à Rimouski. D'autres bouteilles d'alcool avaient quant à elles été achetées avant la délivrance du permis.

La principale intéressée a reconnu les faits en décembre dernier et a ainsi été sanctionnée par une suspension de 25 jours, à partir du 15 septembre 2026. À noter que le casse-croûte Chez Saint-Pierre, également une propriété de Colombe, n'est pas visée par l'arrêt du Tribunal de la RACJ.

Colombe St-Pierre reprendra d'ailleurs son rôle de mentore auprès de la nouvelle cohorte de la compétition Les Chefs!, un peu plus tard ce printemps. À l'occasion des 15 ans de la téléréalité culinaire, un grand concours a été organisé par la production. Les détails dans cet article.