Un grand concours pour les 15 ans des Chefs!

La prochaine saison des Chefs, qui sera diffusée sur les ondes d'ICI Télé, s'annonce d'ores et déjà comme étant très spéciale. En effet, la production soulignera au cours des futurs mois les 15 ans d'existence de l'émission, qui séduit toujours autant les gourmands et les cuisiniers, tant amateurs que professionnels.

Pour l'occasion, un grand concours a été organisé auprès des fidèles téléspectateurs de la compétition télévisée. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on y retrouve l'animatrice Élyse Marquis faire une annonce importante aux internautes :

En effet, ceux-ci ont la possibilité de se remémorer leurs meilleurs souvenirs de l'émission, de même que l'impact que la téléréalité a eu sur eux, par le moyen d'une vidéo d'une trentaine de secondes. Pourquoi êtes-vous fans des Chefs? Qu'avez-vous appris grâce à cette émission? En soumettant leur propre vidéo ici, les plus grands fans des Chefs courent la chance d'être sélectionnés pour figurer dans un montage spécialement conçu pour fêter cet important jalon télévisuel. Plus que jamais, la production souhaite remercier le public qui est fidèle depuis toutes ces années.

De nos jours, rares sont les émissions qui parviennent à atteindre un tel stade, d'où on devine l'envie des producteurs de célébrer en grand ce 15e anniversaire. À cet effet, on peut assurément s'attendre à ce que plusieurs défis présentés lors des futurs épisodes mettent de l'avant une ambiance festive à l'écran, de même que des invités spéciaux. 15 ans, ça se fête en grand et ce, d'autant plus qu'il s'agit d'une émission dont raffole les Québécois!

Mentionnons au passage que toute l'équipe de juges sera de retour, y compris Colombe St-Pierre à titre de mentore des candidats. La 15e saison des Chefs sera présentée ce printemps sur ICI Télé.