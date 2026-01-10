Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Un grand concours pour les 15 ans des Chefs!

Arrêtez tout!

Image de l'article Un grand concours pour les 15 ans des «Chefs! »
Zachary Barde
Par Zachary Barde

La prochaine saison des Chefs, qui sera diffusée sur les ondes d'ICI Télé, s'annonce d'ores et déjà comme étant très spéciale. En effet, la production soulignera au cours des futurs mois les 15 ans d'existence de l'émission, qui séduit toujours autant les gourmands et les cuisiniers, tant amateurs que professionnels.

Pour l'occasion, un grand concours a été organisé auprès des fidèles téléspectateurs de la compétition télévisée. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on y retrouve l'animatrice Élyse Marquis faire une annonce importante aux internautes :

En effet, ceux-ci ont la possibilité de se remémorer leurs meilleurs souvenirs de l'émission, de même que l'impact que la téléréalité a eu sur eux, par le moyen d'une vidéo d'une trentaine de secondes. Pourquoi êtes-vous fans des Chefs? Qu'avez-vous appris grâce à cette émission? En soumettant leur propre vidéo ici, les plus grands fans des Chefs courent la chance d'être sélectionnés pour figurer dans un montage spécialement conçu pour fêter cet important jalon télévisuel. Plus que jamais, la production souhaite remercier le public qui est fidèle depuis toutes ces années.

De nos jours, rares sont les émissions qui parviennent à atteindre un tel stade, d'où on devine l'envie des producteurs de célébrer en grand ce 15e anniversaire. À cet effet, on peut assurément s'attendre à ce que plusieurs défis présentés lors des futurs épisodes mettent de l'avant une ambiance festive à l'écran, de même que des invités spéciaux. 15 ans, ça se fête en grand et ce, d'autant plus qu'il s'agit d'une émission dont raffole les Québécois!

Mentionnons au passage que toute l'équipe de juges sera de retour, y compris Colombe St-Pierre à titre de mentore des candidats. La 15e saison des Chefs sera présentée ce printemps sur ICI Télé.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.4 - caf93b4c