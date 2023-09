Des déclarations de Claudette Dion sur Céline font le tour du monde : Elle commente

Récemment, Claudette Dion a donné des nouvelles de Céline Dion à Bonsoir bonsoir, puis en entrevue avec le magazine 7 Jours.

Comme le rapporte l'émission Dans les médias, ces déclarations ont fait le tour du monde, de la France, à l'Angleterre, en passant par le Bénin et l'Australie.

Claudette Dion se dit surprise qu'une entrevue qu'elle accorde à un média québécois se retrouve partout dans le monde.

Marie-Louise Arsenault, qui n'hésite jamais à aborder les sujets plus délicats, questionne son invitée à savoir pourquoi elle accepte de répondre aux questions des journalistes à propos de sa soeur.

Celle-ci indique : « Pour rassurer les gens. Tout ce qui sort sur elle qui est négatif, ça, ça fait mal. Je reçois des appels : est-ce que c'est vrai qu'elle est décédée? Est-ce que c'est vrai qu'elle ne s'en sortira pas? Des gens en larmes... ».

Elle précise qu'il y a aussi eu de fausses rumeurs qui couraient à propos d'une supposée visite au Québec. Elle a tenu à rectifier le tir en ce sens également.

Étant donné sa position de présidente de la Fondation Maman Dion, elle est plus facilement accessible que ses autres frères et soeurs. « Ils savent exactement où aller me rejoindre », indique-t-elle.

Claudette Dion a récemment accordé une entrevue au magazine Hello! et Marie-Louise Arsenault a voulu savoir si elle avait été payée pour cela : « non, jamais », répond-elle du tac au tac.

L'animatrice de Dans les médias a également demandé à Claudette Dion si ses propos avaient déjà dérangé l'équipe de Céline Dion, ou la chanteuse elle-même. Elle précise que non. « Je m'assure toujours que je ne dévoile pas d'informations que je n'ai pas », dit-elle.

Dans les médias est présenté les mercredis soirs à 21 h à Télé-Québec.