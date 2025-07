Des confidences courageuses de Jocelyne Cazin à Sucré salé font réagir

Mercredi, à Sucré salé, Jocelyne Cazin a fait des confidences à Mélanie Maynard qui n'ont pas laissé les téléspectateurs indifférents.

Elle s'est notamment ouverte autant sur son orientation sexuelle que sur sa relation avec l'alcool.

Elle raconte d'abord ceci : « J'ai vécu une homosexualité par dépit. Parce que les deux hommes les plus importants de ma vie m'ont rejetée, parce que j'avais pris 50 livres », dit-elle. « Je travaillais dans l'Ouest canadien, puis, quand je suis revenue, je roulais. Et les deux hommes de ma vie les plus importants, c'est-à-dire mon père et mon amant, les deux m'ont rejetée. Et bon, ça a pris un certain temps, mais à un moment donné, il y a une femme qui s'est présentée, qui, elle, était gaie. Puis je me suis laissée aller là-dedans, puis j'ai vécu ça. »

Elle a aussi confié ceci : « Aujourd'hui, je dis que je suis une alcoolique, mais je suis une alcoolique fonctionnelle. Parce que je n'ai jamais manqué une journée de travail. [...] Mais avant d'admettre mon alcoolisme, je disais que j'étais une ivrogne. Pourquoi? Parce que justement, je ne perdais pas la maîtrise de ma vie tout le temps. [...] J'en connais des alcooliques qui boivent à partir de 8 heures le matin, jamais j'aurais fait ça. Et en plus, je n'aurais jamais bu de la piquette. Je buvais pour le goût. J'avais beaucoup de prétention face à l'alcool. »

Ces confessions ont fait réagir beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Il y a eu des commentaires d'une grande violence, dont nous vous épargnons les détails (ne donnons pas de voix à ces détracteurs), mais aussi - et surtout - beaucoup de messages d'amour.

Rappelons que Jocelyne Cazin a décroché son premier contrat d'actrice dans Indéfendable. Voyez une photo ici.