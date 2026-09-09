Des changements cette année pour ce gala très prisé du public

Après avoir animé de main de maître la 27e édition du Gala les Olivier, on nous confirme aujourd'hui que Korine Côté pilotera pour une troisième année consécutive cette prestigieuse soirée télévisée qui récompense le meilleur de l'humour québécois.

L'animatrice en est d'ailleurs plus que reconnaissante et nous le révèle dans un communiqué de presse. « C’est un privilège de pouvoir célébrer le milieu de l’humour et je suis très heureuse de revenir à l’animation pour une troisième année, entourée de la même belle équipe de création. »

J’ai bien hâte de vous retrouver!

Ce n'est pas tout, on se réjouit d'apprendre également que de nouvelles catégories seront ajoutées lors de cette 28e édition, un changement nécessaire puisque l'industrie a grandement évolué dans les dernières années. Ainsi, un plus grand nombre de personnes se verront récompensées pour leur apport à l'humour au Québec. Il s'agit du fruit d'une grande réflexion à laquelle humoristes, auteurs et autrices, gérants et gérantes, agents et agentes, producteurs et productrices, diffuseurs et autres professionnels ont pris part.

Puisque la création vidéo et numérique est un atout essentiel pour nos humoristes de nos jours, on ajoutera les catégories suivantes :

Série de capsules ou sketchs vidéo humoristiques de l’année;

Texte de l’année – Série de capsules ou sketchs vidéo humoristiques.

Une distinction fort pertinente sera aussi apportée en ce qui a trait aux productions audiovisuelles et à leurs durées. De cette façon, on récompensera à la fois le format long et le format court des émissions humoristiques de l'année, des séries de fiction humoristique de l'année et des textes de l'année pour des séries de fiction humoristique.

Autre fait remarquable, on récompensera à l'aide de trois nouvelles catégories, des organisations qui jouent un rôle capital au niveau du développement et de la diffusion de l'humour au Québec. Des gens oeuvrant dans l'ombre qui ne ménagent pas les efforts pour contribuer à l'ascension de nouveaux talents d'ici. Les voici :

Salle de spectacle de la relève humoristique de l’année

Comédie Club de l’année

Agence de spectacle de l’année

Notez que le recensement de la 28e édition du Gala les Olivier se poursuit jusqu'au 8 octobre 2026. Inutile de mentionner qu'il nous tarde de célébrer à nouveau tous les artisans de notre humour québécois.

Restez donc à l'affût, nous vous révélerons tous les détails entourant l'incontournable cérémonie animée par Korine Côté au cours des prochains mois.