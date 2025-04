Dernière saison pour ce projet chouchou de TVA

Vous regardez actuellement la dernière saison d'Un zoo pas comme les autres, un projet qui aura été à l'antenne de TVA pendant 7 belles saisons.

Ce sont les deux têtes d'affiche, Émilie Ferland et Clifford Miller, qui ont pris la décision de se retirer pour se consacrer uniquement à leur entreprise qui a connu une expansion majeure depuis le début de la série.

En entrevue avec le Journal de Montréal, ils indiquent : « À la base, notre travail principal, c’est de nous occuper de notre zoo, de nos animaux, de notre équipe et du développement. Notre travail principal, ce n’est pas de faire de la télé. On avait besoin de recentrer notre focus et de revenir à la base de qui on est. »

En outre, le couple avait pensé quitter avant la saison 7, mais s'est ravisé pour offrir une ultime saison aux amateurs du concept.

« Les zoos étaient terriblement tous mis dans le même panier. On a réussi à démontrer que ça pouvait être différent et on a pu aussi faire connaître des animaux, leurs tempéraments, leurs habitudes », a indiqué Émilie au JDM.

La dernière saison d’Un zoo pas comme les autres est présentée les lundis à 19 h 30 sur les ondes de TVA et sur TVA+.

Est-ce que vous vous ennuierez d'Émilie, Cliff et leurs amis les animaux?