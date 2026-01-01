Denys Marchand libéré : découvrez la nouvelle bande-annonce d'Antigang

ICI Télé a profité des fêtes de fin d'année pour lancer la bande-annonce de la deuxième mi-saison d'Antigang, dans laquelle on retrouve tous nos personnages préférés.

En ce sens, l'escouade antigang découvrira que Gabriel Goulet (David Giguère) est décédé d'une overdose de fentanyl, mettant ainsi un terme à toutes les suppositions des téléspectateurs qui croient que Gégé n'est pas vraiment mort.

On constate aussi que Denys Marchand et Dan Murphy (Sébastien Ricard et Frank Schorpion) seront relâchés de prison, après que les charges qui pesaient contre eux aient été abandonnées après la mort de Goulet. La femme de ce dernier viendra se mêler de ses affaires, pour le meilleur et pour le pire, alors que la formidable Guylaine Tremblay entre en piste.

Denys Marchand n'a visiblement pas fini de faire des vagues, car on le voit dans ces images avec sa maîtresse, au grand dam de sa femme, Fanny (Léane Labrèche-Dor), qui ne se laissera clairement pas faire. On peut d'ailleurs la voir monter sur scène au Bar le Quickie, un moment qui ne peut qu'être formidable!

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Avez-vous aussi hâte que nous de retrouver toute cette belle gang?

Antigang reprendra du service, du lundi au jeudi à 19 h, à compter du 5 janvier.