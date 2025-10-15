Accueil
Déjà la fin de la saison pour Avec ou sans cash

La dernière destination risque de vous faire rêver!

Avec ou sans cash
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Bien que nous ne sommes qu'au milieu du mois d'octobre, c'est déjà la fin de la saison pour certaines productions de la grille d'automne.

Comme Avec ou sans cash a été l'une des premières émissions à entrer en ondes au mois d'août, il va de soi qu'elle soit l'une premières à se terminer.

C'est ce vendredi soir 17 octobre que nous devrons faire nos au revoir à Guillaume et Geneviève.

Rappelons que ceux-ci ont développé une grande complicité au fil des tournages. Voyez ce que Guillaume nous a confié ici.

Nos deux aventuriers préférés visiteront Nassau, aux Bahamas.

Guillaume et Geneviève sont charmés par les couleurs et l’ambiance des Bahamas. Le riche explore l’hôtel Atlantis et son parc aquatique, puis nage avec les cochons à Pig Beach. La modeste visite le Janakoo World et flâne à Potter’s Cay Market pour savourer des fruits de mer. Capitale des Bahamas, Nassau séduit par ses plages de sable blanc, ses eaux turquoise et son riche héritage colonial. Chaque année, des millions de visiteurs viennent y chercher détente, culture et aventures ensoleillées. 

Ne manquez pas le dernier épisode de cette sixième saison, vendredi à 21 h sur les ondes d'Évasion.

