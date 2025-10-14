La petite-fille de Geneviève Néron d'Avec ou sans cash est parfaitement adorable

Si vous suivez Avec ou sans cash avec autant d'assiduité que nous, vous aurez entendu l'animatrice Geneviève Néron dire à plusieurs reprises qu'elle était grand-maman.

Sur ses réseaux sociaux, la comédienne a partagé récemment des photos de sa petite-fille et nous craquons complètement pour la fillette.

La petite Léonora, dont la maman, Mariane, est la fille de Geneviève Néron, a eu deux ans en septembre.

Voyez des photos au bas de l'article.

Nous nous sommes entretenus avec Guillaume Lambert au début de la saison et il n'avait que de bons mots pour sa partenaire de voyage.

« Geneviève et moi, on a une complicité. On ne se connaissait pas avant de faire cette émission-là. C'est vraiment un hasard. On a passé une édition chacun de notre côté. On a commencé à prendre des cours d'espagnol parce qu'on allait faire une saison d'Amérique du Sud. C'est comme ça qu'on s'est rencontré. C'est une de mes meilleures amies. C'est une des personnes desquelles je suis le plus proche. On a tellement vécu d'affaires dans nos vies. On est tellement passés à travers plein de choses ensemble. Je suis son confident. Elle est ma confidente. Il n'y a personne qui me connaît mieux que Geneviève. »

Il ajoute en riant : « Geneviève dit souvent que je suis la personne avec laquelle elle a le plus mangé dans ma vie. Et c'est vrai! ».

Une belle complicité qui se ressent à l'écran!