Déjà des hypothèses circulent sur l'identité de l'Intra-Man à Chanteurs masqués

La grande première de Chanteurs masqués débute ce dimanche et un extrait du numéro de l'Intra-Man a été dévoilé sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le voir au bas de l'article.

Le public a déjà commencé à formuler des hypothèses et pense avoir deviné qui se cache dans le costume.

Les téléspectateurs suspectent Pascal Morrissette d'être dans le déguisement du super-héros.

L'humoriste et animateur Mario Tessier fait aussi partie des suspicions des internautes, toujours assez impressionnants dans ce jeu de détective.

Un extrait du numéro du Chat-Piteau a aussi été dévoilé. Vous pouvez le voir ici.

Pour ce qui est de la personnalité qui a enfilé ce costume encombrant, le public est plus divisé. Certains mentionnent Cindy Daniel, d'autres Ève Landry ou Anik Jean. Chose certaine, ce félin circassien a une superbe voix!

Notons que l'animateur Sébastien Benoît nous confiait récemment que le jeu sera plus difficile cette année puisque les chanteurs sont arrivés à bluffer les juges-enquêteurs en transformant leur voix lors de l'enregistrement des pistes.

À voir si le public saura percer le mystère avec autant de perspicacité que par les années précédentes!

Chanteurs masqués est présenté les dimanches soirs à 19 h sur les ondes de TVA.

Ce dimanche, nous rencontrerons aussi les personnages suivants : Samba, Tibébi et Mademoiselle Tic Tac.