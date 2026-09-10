Chanteurs masqués : Qui se cache sous Chat-piteau?

Ce dimanche, pour la première de Chanteurs masqués, cinq mascottes présenteront un numéro sur scène.

Ainsi, un premier extrait a été dévoilé aux téléspectateurs. Vous pouvez le visionner au bas de l'article.

Chose certaine, celle qui se cache sous ce déguisement a une voix magnifique et puissante. Elle interprète avec beaucoup d'émotion la pièce « Les uns contre les autres » de la comédie musicale Starmania.

D'emblée, on pense à la chanteuse Ima, mais nous avons bien hâte de découvrir les hypothèses du public.

Nous avons récemment discuté avec l'animateur de l'émission, Sébastien Benoît, qui nous expliquait que, en plus des numéros conventionnels des masqués, il y aura des performances uniques de certains invités spéciaux.

« Il y a cinq points d'interrogation. En fait, c'est le même costume que vont s'échanger cinq personnalités pendant ces semaines-là », nous dit-il. « Dès que le point d'interrogation a fini de chanter, je vais dire aux enquêteurs : "Selon vous, c'est qui?". Ils n'ont même pas le temps d'enquêter en se parlant entre eux autres et il n'y a pas de capsule-indices. À partir de là, s'il y a des enquêteurs qui ont trouvé une bonne réponse, ils obtiennent des indices supplémentaires pour un personnage en compétition. »

Ce nouveau concept donnera la chance à des artistes de vivre Chanteurs masqués même si leur horaire ne leur permet pas de participer à toutes les étapes de la compétition.

À noter que nous ne savons pas quel est le costume mystère, mais la base de celui-ci sera, semble-t-il, le fameux point d'interrogation.

L'animateur nous disait également que le défi allait être d'autant plus grand cette année pour les juges-enquêteurs. « Anouk, c'est une enquêtrice de premier plan qui découvre toujours le nom des masqués, mais cette année, elle a de la difficulté, et ce n'est pas juste elle, les trois autres enquêteurs ont trouvé la tâche plus ardue. »

Sébastien Benoît se dit toujours étonnés de voir le public découvrir l'identité des masqués rapidement sur les réseaux sociaux. « Mais, je pense que cette année, ça va prendre plusieurs prestations pour que les téléspectateurs soient fixés. »

Chanteurs masqués arrive à TVA ce dimanche 14 septembre à 19 h.