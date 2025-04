Découvrez un fait intéressant et inédit sur l’émission de mardi de Survivor Québec

Mardi, nous assistions à la première expédition de la saison à Survivor Québec. C'est Élodie et Geneviève qui ont participé à cette aventure loin du camp.

Les deux joueuses devaient couper des cordes autour d'un totem installé sur une plateforme. Celle qui faisait tomber la statue perdait la joute. Selon ce qu'elles avaient préalablement décidé, la vaincue perdait son vote au prochain conseil de tribu et la gagnante repartait avec un vote supplémentaire.

Ce qui est très intéressant de savoir pour les mordus de Survivor, c'est que ce défi du totem et des cordes est création 100% québécoise. « Le format nous a permis de le faire, de l'ajouter », nous dit l'animateur Patrice Bélanger. Il faut savoir que tous les ajouts doivent être approuvés par les détenteurs de la marque.

« Il y a un carnet existant d'à peu près plus de 300 épreuves américaines, australiennes et de partout dans le monde parmi lesquelles piger. On en fait un peu plus d'une trentaine par saison au total, donc c'est le fun de pouvoir prendre des valeurs sûres, alterner entre des épreuves exclusivement de terre ou de plage, après ça d'autres exclusivement marines, d'autres qui sont hybrides, donc une portion marine et une portion sur terre. Il y a aussi des épreuves d'endurance, etc. »