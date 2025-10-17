Casa dévoile aujourd'hui la bande-annonce d'une nouveauté qui atterrira sur ses ondes à compter de novembre prochain.

Dans l'émission Les voyeurs du soir, produite par Productions Déferlantes en collaboration avec Québecor Contenu, l'animateur Stéphane Fallu entraîne des artistes d'ici dans une croisade de nuit, pour découvrir des propriétés intrigantes ou spectaculaires, et l'artiste doit ensuite élire sa préférée avant le lever du soleil.

Guy Jodoin, Brigitte Lafleur, Alex Perron, Cathy Gauthier, Lydia Bouchard, Véronique Claveau, Mitsou, Anne-Marie Cadieux, Patricia Paquin et Pascal Morrissette ont accepté de se prêter au jeu.

Voyez ces artistes s'amuser comme de petits fous en découvrant des maisons d'inconnus dans la bande-annonce ci-dessous.

Ce sera à voir dès le jeudi 6 novembre, 21 h, à CASA.

Serez-vous au rendez-vous?