Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Découvrez l'identité des artistes qui seront « Les voyeurs du soir » à Casa

Une nouveauté à voir à compter de novembre.

<em>Les voyeurs du soir</em>
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Casa dévoile aujourd'hui la bande-annonce d'une nouveauté qui atterrira sur ses ondes à compter de novembre prochain.

Dans l'émission Les voyeurs du soir, produite par Productions Déferlantes en collaboration avec Québecor Contenu, l'animateur Stéphane Fallu entraîne des artistes d'ici dans une croisade de nuit, pour découvrir des propriétés intrigantes ou spectaculaires, et l'artiste doit ensuite élire sa préférée avant le lever du soleil.

Guy Jodoin, Brigitte Lafleur, Alex Perron, Cathy Gauthier, Lydia Bouchard, Véronique Claveau, Mitsou, Anne-Marie Cadieux, Patricia Paquin et Pascal Morrissette ont accepté de se prêter au jeu.

Voyez ces artistes s'amuser comme de petits fous en découvrant des maisons d'inconnus dans la bande-annonce ci-dessous.

Ce sera à voir dès le jeudi 6 novembre, 21 h, à CASA.

Serez-vous au rendez-vous?

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50