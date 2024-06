Découvrez les premiers extraits de Céline brise le silence avec Jean-Philippe Dion

TVA diffusera, ce dimanche, la première entrevue francophone offerte par la star internationale Céline Dion, afin d'aborder son état de santé.

Déjà, une première entrevue en anglais avec Hoda Kotb à NBC a été diffusée en début de semaine et s'avérait particulièrement bouleversante. On vous en parlait ici.

Voilà que vous pouvez dès maintenant voir les premiers extraits de l'entrevue en français, pilotée par nul autre que Jean-Philippe Dion.

Voyez les images ci-dessous.

Dans la foulée de la sortie de Je suis : Céline Dion, sur la plateforme Prime Video, le 25 juin prochain, la chanteuse internationale a choisi de se confier à l’animateur Jean-Philippe Dion. Ce dernier s’est rendu à Las Vegas, à la rencontre de Céline Dion, afin de prendre des nouvelles de son état de santé et pour parler de ce fascinant documentaire portant sur sa vie. Les téléspectateurs de TVA la verront raconter sans pudeur ce qu’elle a dû surmonter au cours des dernières années dans une demi-heure intimiste dont la talentueuse Chloë Mercier (Accès illimité, La vraie nature) signe la réalisation.

La collaboration entre Céline Dion et Jean-Philippe Dion remonte à plus de 15 ans. Rappelons que l’animateur a été producteur au contenu du film de la tournée mondiale Taking Chances et de différents spéciaux télé mettant la star en lumière. Il a également mené plusieurs entrevues auprès d’elle, notamment à Accès illimité.

Notons que l'animateur sera notamment de passage à Sucré salé ce jeudi pour aborder son périple à Las Vegas pour rencontrer la star.

Cette grande entrevue sera diffusée en intégralité ce dimanche, 20 h, à TVA et TVA+.