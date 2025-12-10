Découvrez les hypothèses des téléspectateurs concernant la finale de mi-saison d'Antigang

Il ne reste plus que deux épisodes avant la finale de mi-saison d'Antigang. Nous sommes donc dangereusement près de découvrir ce que l'autrice Nadine Bismuth a concocté, cette intrigue qui nous fera certainement languir tout le temps des fêtes.

Les téléspectateurs ont élaboré quelques théories ces derniers jours sur ce que pourrait bien être ce punch final.

Bien des gens pensent que Gabriel Goulet (David Giguère), alias GG, ne passera pas Noël.

« Je crois qu'il vont essayer d'éliminer GG »

« GG le punch de la fin bien sûr pour nous laissez sur notre faim 😅 »

« Je suis inquiète pour GG. »

« C’est plate mais c’est sure que GG va ce faire passer …… mon opinion 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️ »

« Moi j’ai peur qu’ils essaient de le tuer quand il va voir ses fils avec l’aide de sa femme »

« Je sais pas...Mais jai comme le feeling qu'on va le retrouver mort jeudi.... »

« Moi je pense que GG va attenter à sa vie, il est rendu au bout et sa femme qui le lâche en plus 😢😢 »

« J'espère qu'il ne mettra pas fin à ses jours 😟 »

Certains autres téléspectateurs croient plutôt que le drame se produira du côté des femmes des bandits.

« Le bureau de travail de Karine est en face d’une fenêtre… J’ai bien peur qu’il lui arrive quelque chose lors du dernier épisode avant les Fêtes. »

Se pourrait-il plutôt que la mort soit davantage du côté des policiers? Dans la bande-annonce de l'épisode de ce mercredi, on peut voir brièvement le retour du personnage de Bénédicte Lecours (Catherine St-Laurent). La bande à Marchand s'attaquerait-elle à elle? À suivre!

Chose certaine, les téléspectateurs sont complètement emballés par les derniers épisodes d'Antigang. Si certains ont pris du temps avant de s'attacher aux personnages, ils sont maintenant conquis! D'ailleurs, les acteurs ont reçu beaucoup d'éloges ces derniers jours, à commencer par David Giguère qui, mardi, a fait pleurer bon nombre de téléspectateurs. Sébastien Ricard et Léane Labrèche-Dor figurent aussi parmi ceux qui reçoivent le plus de compliments de la part du public sur les réseaux sociaux.

Ne manquez surtout pas le dernier épisode de la saison d'Antigang, ce jeudi 11 décembre à 19 h.