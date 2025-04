Découvrez les détails sur la nouvelle série de Martin Matte : On sait maintenant quand on pourra la voir

Prime Vidéo confirme aujourd'hui le début de la production de la nouvelle série de Martin Matte. Ce faisant, on nous confirme le titre de cette nouvelle proposition, intitulée Vitrerie Joyal.

Tournée cet été à Montréal, la série sera lancée en 2026, en exclusivité sur Prime Video, réaffirmant ainsi l’engagement du diffuseur envers la création de contenu québécois. La date précise reste toutefois à être confirmée.

La série Vitrerie Joyal nous transportera au cœur du Québec des années 90, une période charnière où la province oscille entre tradition et modernité. À travers le destin d’un entrepreneur québécois de première génération, parti de rien pour bâtir une entreprise prospère, c’est toute une époque qui se dévoilera, entre ambition, espoir et désillusion.

Entièrement tournée à Montréal entre mai et juillet 2025, la série mettra en vedette Martin Matte dans un rôle inspiré de son père, aux côtés d’une pléiade de comédiens et comédiennes adorés du public. La distribution complète sera dévoilée ultérieurement.

L’équipe de production rassemble plus de 150 acteurs et artisans de l’industrie télévisuelle québécoise. Vitrerie Joyal est écrite par Martin Matte en collaboration avec François Avard et coproduite par Encore pour Amazon MGM Studios.

Comme on le sait, Martin Matte s'est inspiré de son propre vécu pour créer ce projet, comme il l'explique ici.

« Ce projet est très personnel et important pour moi. Je suis heureux de donner vie à cette histoire inspirée de la vie de mon père. Vitrerie Joyal sera une comédie dramatique et même très dramatique par bouts, j’ai rarement puisé si profond en moi pour écrire. Je suis heureux de collaborer avec Prime Video pour partager avec le public ce récit d’une famille typiquement québécoise. »

Après le succès des Beaux malaises, nous avons particulièrement hâte de découvrir ce nouveau projet. Et vous?

Il s'agit en outre d'une troisième grande annonce pour Prime Vidéo aujourd'hui, qui nous offrira deux autres productions québécoises, dont l'une est déjà bien connue.