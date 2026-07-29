Découvrez la nouvelle émission de Marina Orsini

Lundi, de passage à Bonsoir bonsoir, Marina Orsini a dévoilé les détails de son nouveau projet télé.

Elle revient à peine d'un séjour en Italie où elle a tourné des images de cette nouvelle émission pour TV5+, qui s'intitulera La dolce Marina.

« C'est mon idée ce projet-là », dit-elle d'abord. « Je suis vraiment italienne, puis je m'en rends compte encore plus en étant en Italie plus souvent. C'est fou à quel point je suis italienne. [...] Je me suis retrouvée là, dans toutes ces merveilleuses villes-là, puis on a toujours le sentiment qu'on est de la famille. Ce sont tous mes cousins, puis il y en a plein que je ne connaissais pas. Je me suis retrouvée dans des endroits absolument exceptionnels, [je suis] très privilégiée. »

« L'idée, c'était que je suis très italienne, ma famille habite en Italie, mais je ne connais pas l'Italie », ajoute-t-elle. « Parce qu'à chaque fois - comme n'importe qui qui vient d'ailleurs ou qui a de la famille dans un autre pays - on va dans la ville [où habite les membres de notre famille] parce qu'on ne les voit pas souvent. »

Elle enchaîne : « C'est le pays de mon père, puis, tu sais, j'ai beaucoup parlé de ma mère dans ma vie, [...] puis on dirait que je me rends compte, à mon âge, que j'ai pas tant parlé de mon père que ça. »

« C'est une façon de te rapprocher de lui? », demande l'animateur.

« Oui. À travers ça, je te dirais, il y a beaucoup d'improvisation. On va rencontrer des gens, on a une structure de ce qu'on veut parler, mais c'est beaucoup d'improvisation, puis c'est beaucoup d'émotion. C'est fou à quel point c'est quelque chose de vraiment émotif pour moi de faire ce projet-là. »

C'est un cadeau extraordinaire!

La dolce Marina sera offert sur TV5 en 2027.

À notre que, outre le documentaire sur Les filles de Caleb, nous n'avons pas vu Marina Orsini à l'animation depuis l'annulation de 5 chefs dans ma cuisine.