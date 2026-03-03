Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Découvrez la destination de la 20e saison d'Occupation Double

Un « flamboyant pays d’Amérique centrale ».

Image de l'article Découvrez la destination de la 20e saison d' «Occupation Double »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Voilà! Nous connaissons enfin la destination de la prochaine - et vingtième - saison d'Occupation Double.

En effet, les nouveaux célibataires s'envoleront vers le Panama à la fin l'été.

Flamboyant pays d’Amérique centrale, le Panama est un pont éblouissant entre deux mondes, où les gratte-ciel futuristes de la capitale côtoient les jungles sauvages et des plages paradisiaques bordées par deux océans. Entre l’ingéniosité de son célèbre Canal et l’authenticité de ses archipels préservés, c’est une destination unique qui conjugue modernité urbaine et aventure tropicale.  

Les inscriptions d'OD PANAMA sont déjà ouvertes. Les célibataires de 20 à 35 ans sont invités à s'inscrire jusqu’au 13 avril à 23 h 59 sur occupationdouble.crave.ca

OD PANAMA sera présenté cet automne sur Noovo et sur Crave.

Voyez l'annonce officielle par les animateurs dans la vidéo au bas de l'article.

À noter que Survivor Québec, produit par la même boîte qu'OD (Productions J), se déroule également au Panama cette année.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.25.0 - db4a5a7a