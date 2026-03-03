Découvrez la destination de la 20e saison d'Occupation Double

Voilà! Nous connaissons enfin la destination de la prochaine - et vingtième - saison d'Occupation Double.

En effet, les nouveaux célibataires s'envoleront vers le Panama à la fin l'été.

Flamboyant pays d’Amérique centrale, le Panama est un pont éblouissant entre deux mondes, où les gratte-ciel futuristes de la capitale côtoient les jungles sauvages et des plages paradisiaques bordées par deux océans. Entre l’ingéniosité de son célèbre Canal et l’authenticité de ses archipels préservés, c’est une destination unique qui conjugue modernité urbaine et aventure tropicale.

Les inscriptions d'OD PANAMA sont déjà ouvertes. Les célibataires de 20 à 35 ans sont invités à s'inscrire jusqu’au 13 avril à 23 h 59 sur occupationdouble.crave.ca.

OD PANAMA sera présenté cet automne sur Noovo et sur Crave.

Voyez l'annonce officielle par les animateurs dans la vidéo au bas de l'article.

À noter que Survivor Québec, produit par la même boîte qu'OD (Productions J), se déroule également au Panama cette année.