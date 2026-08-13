Découvrez la bande-annonce accrocheuse pour la conclusion d'Indomptables

TVA dévoile aujourd'hui la bande-annonce de la suite d'Indomptables, alors que les 13 derniers épisodes de la série nous seront présentés cet automne. Comme on s'en doutait, les affrontements reprennent de plus belle entre les deux familles tiraillées pour le pouvoir.

Rien de va plus pour les personnages qui seront pris dans un tourbillon de rivalités, de chantage, d'adultère et d'escroquerie, tandis que certaines vérités éclatent au grand jour.

Voyez la bande-annonce accrocheuse ci-dessous.

On constate notamment dans ces images que le couple d'Evelyne et Philippe (Geneviève Rochette et Benoît Gouin) traverse un mauvais moment. On voit d'ailleurs Évelyne embrasser un autre homme, joué par Martin-David Peters, en disant « il n'y a plus rien qui nous retient ».

On voit aussi que le père Martineau (Stéphane Demers) est sorti du coma, mais n'est pas en grande forme pour autant, ce qui créera des frictions avec ses enfants.

Finirons-nous par découvrir les détails du meurtre qui a tout fait basculer plusieurs années plus tôt?

Quant au beau cowboy Ryan Cardinal (Olivier Renaud), qui sait où son histoire nous mènera, lui qui a fait craquer la belle Samuelle (Marianne Fortier).

Indomptables reprend le mercredi 9 septembre à 20 h sur les ondes de TVA. C'est à ne pas manquer!