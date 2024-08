Découvrez enfin l'identité de certains danseurs de Révolution - les étoiles

TVA a dévoilé ce lundi une première bande-annonce de la nouvelle saison de Révolution, qui mettra en scène des danseurs étoiles des précédentes moutures.

Aucun nom n'avait été dévoilé jusqu'à maintenant, mais on découvre enfin l'identité de quelques-uns d'entre eux dans ces premières images.

On reconnaît, entre autres, les soeurs Ophélie et Ann-Florence Bégin, le Bboy Sam Cyr, le spécialiste de la danse urbaine Rahmane Belkebiche (qu'on a aussi pu voir dans la première saison de Sortez-moi d'ici) ainsi que l'habitué de l'émission et incomparable danseur contemporain Yoherlandy Tejeiro Garcia.

À noter que pour participer à cette édition spéciale de Révolution, il fallait s'être rendu jusqu'en ronde des finales.

Voyez ces artistes chouchous et plusieurs autres dans la bande-annonce ci-dessous.

24 danseurs ou troupes de danseurs s'affronteront pour tenter d'impressionner les maîtres à nouveau, ce qui semble avoir été le cas si l'on en croit les réactions ce ceux-ci dans la bande-annonce.

« Cette saison est absolument in-croy-a-ble! », s'exclame, entre autres, Mel Charlot, sous le choc des performances spectaculaires dont elle est témoin.

Cette 6e saison de 12 épisodes de 90 minutes sera diffusée dès le dimanche 15 septembre à 19 h 30 sur les ondes de TVA. Retrouvez ici notre calendrier de la rentrée avec toutes les dates importantes à connaître pour ne rien manquer.