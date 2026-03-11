Découvrez des images des luxueuses maisons d'OD Panama

Récemment, nous apprenions que la prochaine destination d'Occupation Double serait le Panama.

« C'est la première fois qu'on tourne Occupation Double en Amérique centrale », nous confie la productrice Julie Snyder.

Pour les voyages, c'est un lieu idéal selon elle. « On peut aller en Colombie, on peut aller à Galapagos, on peut aller évidemment en Équateur. On peut aller au Costa Rica, on peut aller dans plein de destinations qui sont proches du Panama », indique-t-elle.

Le fait que Survivor Québec soit tourné au même endroit n'est pas étranger à la décision de tourner OD là-bas également. « Pour être allée au Panama, c'est un vol direct qui dure six heures et il n'y a aucun décalage. C'est vraiment un gros plus pour l'équipe. »

La productrice est aussi très fière de la sélection des luxueuses maisons de cette année, dont vous pouvez voir des images dans la galerie au bas de l'article. « C'est sûr que la beauté des maisons, c'est super important. Puis aussi que ça soit propice au romantisme et d'avoir une super belle plage privée devant les maisons, ça aide. »

C'est des maisons malades mentales!

OD Panama arrive sur Noovo cet automne. Il est toujours possible de s'inscrire ici.