Découvrez des images de la prochaine saison d'Avec ou sans cash

En début de semaine, nous vous annoncions que la prochaine saison d'Avec ou sans cash arriverait sur vos écrans dans seulement trois semaines! Découvrez la date officielle ici.

Voici que nous vous dévoilons quelques images de cette sixième mouture, qui se déroulera dans les Caraïbes.

Voyez les photos au bas de l'article.

Cette année, Guillaume Lambert et Geneviève Néron ont eu la chance de visiter, entre autres, le Costa Rica, les Bahamas, Porto Rico et la Barbade, le Salvador, le Panama, la Martinique et même les volcans du Guatemala, dont vous pouvez d'ailleurs voir une image ci-dessous.

Comme toujours, chaque destination commencera par le célèbre tirage au sort pour déterminer qui aura 1 500 $ à dépenser et qui aura 150 $, ce qui nous amènera à découvrir la même ville sous un angle complètement différent.

Avec ou sans cash représente pour nous un des grands mystères de notre télé : pourquoi aucun producteur étranger n'a pas encore acheté ce format original québécois?

Nous avons extrêmement hâte de retrouver les aventuriers Guillaume et Geneviève et percer les mystères de l'Amérique centrale à Évasion cet automne!