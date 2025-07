La 6e saison d'Avec ou sans cash débarque dans vos télés plus tôt que vous le croyez

Avec ou sans cash est un concept original québécois et une émission chouchou des téléspectateurs.

La 6e saison sera diffusée cet automne sur les ondes d'Évasion.

Le premier épisode arrive même sur nos écrans dans moins d'un mois! En effet, c'est le 15 août prochain que nous pourrons renouer avec les aventures de Guillaume Lambert et Geneviève Néron.

Cette année, les deux amis découvriront dix villes des Caraïbes. Comme toujours, chaque destination commencera par le célèbre tirage au sort pour déterminer qui aura 1 500 $ à dépenser et qui aura 150 $. Leur voyage les mènera du Costa Rica aux Bahamas, en passant par les plages de Porto Rico, les volcans du Guatemala et les eaux turquoise de la Barbade. Le duo aura également la chance de visiter le Salvador, le Panama et la Martinique!

Avec ou sans cash sera présenté les vendredis soirs à 21 h sur Évasion.