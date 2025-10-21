Déception pour Klara Martel-Laroche après son passage à Quel talent!

Ce lundi à Quel talent!, les quarts de finale ont été lancés en grand, avec des performances toutes plus époustouflantes les unes que les autres. Les délibérations des juges n'ont pas été faciles, tandis qu'ils ont eu à retrancher des artistes talentueux, au profit de d'autres.

Au final, ce sont Klara Martel-Laroche, Francesco Vignone et Jerry Tremblay qui passent au prochain tour.

Nous avons eu un coup de coeur immense pour la mezzo-soprano Klara Martel-Laroche (voir sa photo ici), qui a offert une performance renversante digne des plus grandes comédies musicales. Celle-ci a interprété la chanson « J'avais rêvé », la version francophone de « I dreamed a dream » des Misérables. Complètement incarnée, l'artiste s'est appliquée autant du point de vue du chant que du jeu, faisant virevolter les émotions au même rythme que les notes. Évidemment, les quatre juges ont été complètement séduits.

Serge Denoncourt lui a d'ailleurs dit : « Il y a des gens, à Broadway, qui paie 500 $ pour aller voir des performances comme celle-là. Nous, on l'a eue gratuitement cette performance-là. Pour moi, c'est un immense coup de coeur et en plus, ce n'était pas quétaine. Donc Klara, je t'aime, je t'aime, je t'aime! »

Malheureusement, une déception s'est pointée à l'horizon pour la candidate après sa performance sélectionnée pour les demi-finales. Certes, elle avance dans la compétition, mais le diffuseur n'est pas en mesure de présenter son numéro en rattrapage, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vue.

Le diffuseur Noovo explique la situation ainsi : « En ce moment pour des raisons de droits, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de présenter la prestation de Klara Martel-Laroche aux quarts de finale sur Noovo.ca et Crave. »

De son côté, Klara Martel-Laroche a écrit sur ses réseaux sociaux : « Avec grand désarroi, je vous annonce que ma performance ne peut être mise en ligne pour des raisons de droits d’auteur.

Ça me fend le cœur de savoir que tout cela aura été si éphémère, mais on croise les doigts pour la suite!

Je suis profondément touchée par tout le soutien que vous m’offrez depuis le début, et j’espère sincèrement que vous pourrez vous libérer pour regarder l’émission ce lundi à 19h30.

Merci encore, du fond du cœur, pour tous vos messages à la suite de mes précédents passages. 💛

Si vous saviez comme cela me touche de vous savoir à l’écoute! »

C'est bien dommage, puisque ce tour de chant méritait toute la visibilité possible. Parions que Klara n'a pas fini de nous épater dans la compétition. En outre, nous espérons la voir se rendre en finale. Nous avions eu la chance de la voir briller sur scène dans La mélodie du bonheur, mais il nous semble évident que nous la reverrons très bientôt sur les plus belles scènes du Québec et même à l'international!

Ce mardi soir, nous assisterons à la deuxième partie des quarts de finale de Quel talent! Puis, mercredi et jeudi, ce sera deux émissions spéciales en coulisses.