Debbie Lynch-White et le fils de Michel Rivard animeront une nouvelle émission

Celle que le grand public connaît pour son rôle de Nancy dans Unité 9 s'épanouit depuis dans une panoplie de rôles à l'écran et sur scène.

Plus récemment, Debbie Lynch-White s'est aussi lancée dans l'animation, grâce, notamment, à L'histoire de mon coming-out ou Amour Libre. Ce printemps, ce sera dans un concept inusité et bien différent de ce qu'elle a tourné jusqu'à présent que nous pourrons la retrouver. Debbie co-animera cette fois une nouvelle émission culinaire à Zeste... La coupe BBQ!

En entrevue, elle nous dévoilait que ce sera le chef Antonin Mousseau-Rivard (photo ici), le fils de Michel Rivard (et petit-fils du peintre Jean-Paul Mousseau) qui pilotera les alléchants épisodes à ses côtés.

Antonin, chef reconnu dans la province pour son innovation et le succès de ses différents établissements (Le Mousso, Le petit Mousso, et sa plus récente ouverture, le Molière par Mousso, une brasserie française en plein cœur du Quartier latin), n'en est pas à sa première apparition télé. Si son visage vous est familier, c'est qu'il a contribué à plusieurs projets médias, dont la série documentaire Pendant ce temps en cuisine. Néanmoins, ce sera sa première expérience d'animation télé.

« C’était vraiment le fun, le show est débile. C’était nouveau pour moi et j’ai vraiment aimé ça faire ça. », nous disait Debbie en entrevue. Elle nous expliquait que le format tournera autour de « chefs qui viennent faire de la gastronomie sur le BBQ », tentant à tout prix de remporter « le prestige de la coupe ».

« J’ai appris certaines affaires à l’animation. Ils me demandaient d’être naturelle, et de faire des commentaires avec Anthonin. On juge aussi. On goûte tout! De la pieuvre, du pulled pork, des flancs de porc, des calmars, des homards… » Gageons que nombreux téléspectateurs envieront son emploi, en la voyant tester ces créations à l'écran! En tout cas, l'émission promet de donner faim (et de vouloir améliorer nos aptitudes de cuistot sur le grill). « J'espère que ça revient pour une saison 2! », disait-elle, aussi emballée que nous.

La date précise de diffusion est à confirmer, mais la série sera en ondes dès mai prochain à Zeste. D'ici là, la comédienne est en tournée pancanadienne et américaine avec la pièce de théâtre Malaise dans la civilisation, qui se joue en français pour des communautés partageant la langue de Molière. Elle fait également partie de la distribution de la troisième saison de la série jeunesse Le pacte.