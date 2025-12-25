De premières images renversantes pour les 10 ans de Vendre ou rénover au Québec

Cette semaine, Canal Vie dévoilait les premières images de la nouvelle saison de Vendre ou rénover au Québec, qui fêtera en janvier ses 10 ans. Une décennie de concepts novateurs, de sublimes décors proposés par Daniel Corbin, de défis immobiliers et de décisions déchirantes : le duo composé de Maïka Desnoyers et Daniel n'a pas perdu de sa superbe, bien au contraire!

D'ailleurs, à en voir la bande-annonce des nouveaux épisodes de l'émission réno-déco, qui sera de retour en ondes en janvier, on peut affirmer hors de tout doute que ces derniers semblent plus motivés que jamais! « Je te dirais que j'ai le feu encore plus! » affirme au passage le populaire designer. Quelles seront ses prochaines créations résidentielles?

La vidéo révèle ensuite qu'en 10 ans, Daniel a rénové 130 maisons et que Maïka en a fait visiter 400. Ces données, bien qu'énormes, témoignent surtout de la cote d'affection que les téléspectateurs éprouvent face à Vendre ou rénover. Malgré le temps qui passe, l'émission demeure un rendez-vous chouchou des adeptes de l'insatiable créativité de Daniel et des trouvailles de Maïka. Comment chacun arrivera-t-il à jongler avec les habituelles prises de tête avec l'entrepreneur, ou encore l'indécision des clients?

Découvrez la vidéo en bas de cet article.

Il va sans dire que pour les 10 ans de Vendre ou rénover au Québec, tant la production que Maïka et Daniel mettront le paquet pour parvenir à plaire aux téléspectateurs férus de rénovation et de décoration. D'ailleurs, bien que la série fêtera ses 10 ans, ce sera en fait la 9e saison qui sera proposée à la télé. En effet, la 8e saison aura durée 2 ans, s'étendant du début de 2023 au printemps 2024.

La nouvelle saison de Vendre ou rénover au Québec sera diffusée à partir du 6 janvier à 20 h, sur les ondes de Canal Vie.